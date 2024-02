Der SV Bergisch Gladbach 09 spielt zwar nicht mehr in der Regionalliga West, ist aber trotzdem in jeder Saison hin und wieder Gesprächsthema. Das hat Gründe.

Vier Spielzeiten, in den Serien 2011/2012, 2018/2019, 2019/2020 und 2020/2021, war der SV Bergisch Gladbach 09 in der Regionalliga West vertreten.

Die Rheinländer hinterließen ihre Spuren - und bis heute leistet der Verein eine gute Arbeit, sodass Spieler oder Trainer des Klubs immer wieder in der Regionalliga oder gar 3. Liga begehrt sind.

Beispiele gefällig? Helge Hohl ging einst als Sportchef und später Trainer zu Alemannia Aachen, David Mamutovic hat jüngst einen Profivertrag beim FSV Mainz 05 unterschrieben, Matona-Glody Ngyombo ging zum SV Straelen und später zu Rot-Weiß Oberhausen, Serhat Koruk wechselte als Top-Torjäger in die 3. Liga zum SV Meppen und Thomas Idel verließ in der vergangenen Winterpause die Belkaw-Arena Richtung Sportpark Höhenberg zum FC Viktoria Köln.

Und nun steht Trainer Mike Wunderlich auf der Wunschliste von Rot-Weiß Oberhausen. Der 37-jährige Ex-Profi soll bei RWO Mike Terranova ab dem 1. Juli 2024 beerben.

"Wir sind eine Talentschmiede und darauf sind wir auch stolz", betont Christian Schlösser, einst ebenfalls Profifußballer (u.a. Viktoria Köln, Sportfreunde Lotte, VfL Bochum II, 1. FC Köln II, SSVg Velbert), gegenüber RevierSport.

Er ist ein Trainer-Talent. Was er aber ab dem 1. Juli 2024 machen wird, steht noch nicht fest. Christian Schlösser über Mike Wunderlich

Der 38-jährige Sportchef des SV Bergisch Gladbach, aktuell Tabellensechster der Mittelrheinliga, sagt zur Personalie Wunderlich: "Ich kenne Mike schon seit über 20 Jahren. Er war ein toller Fußballer und ist ein super Trainer. Er ist mit viel Leidenschaft und Akribie dabei. Dass er bei anderen Klubs auf dem Zettel steht, weiß ich und verwundert mich nicht. Er ist ein Trainer-Talent. Was er aber ab dem 1. Juli 2024 machen wird, steht noch nicht fest."

In Bergisch Gladbach besitzt Wunderlich, wie auch Schlösser, einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Aber aus diesem Kontrakt würde er bei einem Angebot eines klassenhöheren Klubs herauskommen. "Wir sind dafür bekannt, dass wir unseren Talenten keine Steine in den Weg legen", betont Schlösser.

Und er selbst? Immerhin leistet Schlösser seit sieben Jahren eine tolle Arbeit in Bergisch Gladbach. Der Familienvater, der mit seiner Frau und zwei Kindern in einem Eigenheim in Bergisch Gladbach lebt, sagt zu seinen Ambitionen: "Vom Kopf her bin ich zufrieden. Ich habe einen sicheren Job und bin nebenbei als Sportchef für den SV 09 tätig. Aber, klar: Das Herz ist verrückt nach Fußball. Da würde mich eine Festanstellung bei einem professionellen Klub schon reizen. Aber es muss alles passen. Ich würde jetzt nicht meine Familie verlassen und irgendwo in die Regionalliga Bayern oder Nordost-Staffel wechseln. Es sollte schon etwas Interessantes in Nordrhein-Westfalen sein. Aber ich bin da wirklich sehr entspannt, weil mit die Arbeit beim SV Bergisch Gladbach 09 sehr viel Spaß bereitet."