Die U19-Mannschaft des FC Schalke 04 plant weiter fleißig die neue Saison. Nach zwei Zugängen von der TSG Hoffenheim verpflichtete S04 nun einen Mann von einem Revier-Rivalen.

Von Rot-Weiß Oberhausen zum FC Schalke 04: Ab dem 1. Juli 2024 spielt Noel Westenberger für die U19 des FC Schalke 04. Der 16-jährige Verteidiger kommt zur Saison 2024/2025 aus der U17 von Rot-Weiß Oberhausen.

Schalkes U19-Trainer Norbert Elgert sagt über Westenberger: "Noel ist ein sehr schneller und spielstarker Innenverteidiger mit großem Entwicklungspotenzial."

In der aktuellen Spielzeit kommt der Rechtsfuß auf 21 Startelfeinsätze in der B-Junioren-Bundesliga für Oberhausen. Westenberger ist der bislang dritte Sommerneuzugang für das Elgert-Team. Für die neue Spielzeit verpflichtete der S04 bereits die zwei Hoffenheimer Malik Tubic und Tim Pfeiffer.

Der 17-jährige Pfeiffer startete seine fußballerische Karriere beim SV Mühlhausen. Nach Stationen beim FC 03 Radolfzell und dem GC Zürich wechselte Pfeiffer zur Saison 2022/2023 in die TSG-Akademie. In der laufenden Spielzeit kommt der 1,81 Meter große Defensivakteur auf 22 Einsätze in der B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest. Dabei lief er in 17 Partien als Kapitän der Hoffenheimer U17 auf.

Mit Tubic kommt derweil ein echter Torjäger, der in dieser Saison 20 Spielen 14 Treffer erzielte.

Schalke: Neuer U19-Stürmer erzielte in dieser Saison in 20 Spielen 14 Tore

"Malik ist ein sehr torgefährlicher Mittelstürmer, der auch richtig gut Fußball spielt", ordnet Elgert das Können seines zukünftigen Schützlings, der erst 16 Jahre alt ist, ein. Elgert meint weiter: "Zudem ist er seit einigen Monaten nicht nur bosnischer Jugendnationalspieler, sondern auch Top-Torjäger der TSG-U17."

Schalke öffnete am Wochenende Tür für Leverkusen - Bayer patzte

Der FC Schalke 04 durfte im Fernduell mit Bayer Leverkusen um den zweiten Platz vorlegen. Mit einem Sieg gegen Viktoria Köln wären die Schalker vorübergehend an der Werkself vorbeigezogen. Doch S04 erlebte eine erste Halbzeit zum Vergessen: 0:3 stand es nach 45 Minuten gegen den Tabellenzehnten. Von diesem Rückstand konnte sich das Team von Norbert Elgert in Halbzeit zwei nicht mehr erholen. Somit stand am Ende eine enttäuschende 0:3-Niederlage zu Buche und der S04 muss um die Endrunden-Teilnahme zittern.

Bayer Leverkusen konnte mit einem Sieg am Sonntag gegen den Wuppertaler SV den Vorsprung auf die Schalker auf vier Punkte erhöhen und sich wenige Spieltage vor dem Saisonende eine exzellente Ausgangslage erspielen. Aber: Der WSV gewann mit 1:0 und somit bleibt es spannend im Kampf um Platz zwei.