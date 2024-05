Der westdeutsche Meister BVB hat Schalke 04 im U19-Derby besiegt. Damit hat sich die Minimalchance von S04 auf die Endrunde endgültig zerschlagen.

Realistische Hoffnungen auf den Einzug in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft machte man sich beim FC Schalke 04 zuletzt nicht mehr. Seit diesem Sonntag herrscht auch rechnerische Gewissheit: Die U19 der Königsblauen unterlag im Derby bei Borussia Dortmund mit 0:3 und hat bei einem ausstehenden Spieltag und sechs Punkten Rückstand keine Chance mehr, den zweiten Tabellenplatz zu erreichen.

Für Schalke war es bereits die dritte Niederlage am Stück. Und die Fortsetzung einer schwarzen Serie gegen den BVB. Die vergangenen fünf Partien in der U19-Bundesliga West verloren die Gelsenkirchener gegen ihren Rivalen. West-Meister Dortmund hingegen ist weiterhin nicht zu stoppen und scheint bereit für die Endrunde um den Titel.

So klar wie es der Abstand von 27 Punkten in der Tabelle zwischen beiden Teams vermuten lässt, lief die Partie in Dortmund am Sonntagvormittag allerdings nicht. S04 hielt das Spiel lange offen und zeigte vor allem in der zweiten Halbzeit eine beherzte Leistung.

Die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert war früh in Rückstand geraten. Cole Campbell lupfte den Ball zur Dortmunder Führung ins Tor (5.). Schalke war im ersten Durchgang vor allem in der Defensive gefordert. Nach dem Seitenwechsel traten die Knappen dann offensiver auf, kamen zu mehreren Chancen.

Das Tor trafen die Gäste jedoch nicht. Im Gegensatz zu den abgezockten Borussen. Per Slapstick-Tor erhöhte der BVB in der Schlussphase in Person von Alex Nidziolek (81.). Nur zwei Minuten später erhöhte Paris Brunner auf 3:0 (84.). Dieser späte Doppelschlag sorgte für die Vorentscheidung im Derby.

Für die von Mike Tullberg trainierten Dortmunder geht es am kommenden Wochenende zum SC Paderborn und anschließend ins Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft. Während Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen den zweiten Endrundenplatz im Fernduell ausspielen, endet für Schalke die Saison mit einem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am nächsten Sonntag.