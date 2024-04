Auf höchster Ebene hat Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen eine Entscheidung getroffen: Dr. Marco Boksteen wurde in den Aufsichtsrat berufen.

Dr. Marco Boksteen wird den Aufsichtsrat von Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen erweitern. Das teilten die Kleeblätter am Dienstagmittag, 23. April, mit.

Der 44-jährige Volljurist ist Gründer und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Ruhrwert-Immobilien und Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Oberhausen. "Als jahrelanges Vereinsmitglied freue ich mich sehr, meine Expertise in den Aufsichtsrat einbringen zu dürfen. Als Traditionsklub im Ruhrgebiet hat RWO viele Potenziale, die es in der Gemeinschaft zu heben gilt", sagte er.

Aufsichtsratsvorsitzender Damian Schröder begrüßte den Neuzugang auf administrativer Ebene: "Mit Marco Boksteen haben wir im Aufsichtsrat juristische Expertise hinzugewonnen, die wir in unserem Gremium in der Form bislang nicht hatten. Zudem ist er ausgezeichnet in der Stadt Oberhausen vernetzt und passt auch menschlich hervorragend zu uns."

Sportlich läuft es für die Kleeblätter aktuell dagegen überhaupt nicht. Seit acht Spielen wartet das Team unter der Leitung von Mike Terranova nun schon auf einen Sieg. Zuletzt gab es ein 1:1 beim FC Schalke 04 II, wobei RWO bis zur 89. Minute geführt hatte.

"Dass man irgendetwas schreiben muss, ist ja normal. Und dass wir auch eine lange Zeit nicht gewonnen haben, ist auch richtig. Das sehe ich auch", hatte Terranova gegenüber RevierSport gesagt und gleichzeitig Söldner-Vorwürfe gegen seine Spieler zurückgewiesen.

"Das ist alles Quatsch. Man darf nicht vergessen, dass wir auch immer wieder viele junge Spieler reingeschmissen haben, die noch nicht so weit sind. Das sollte man auch tolerieren", meinte "Terra". "Klar ist die Situation nicht befriedigend, aber vom Charakter her - und das ist mir sehr wichtig - stimmt es. Die geben alle Vollgas."

In der Tabelle ist RWO nur noch Neunter, hat durch das Remis immerhin wieder die zweite Mannschaft des 1. FC Köln überholt. Weiter geht es am Samstag, 27. April, 14 Uhr, mit einem Heimspiel gegen den SV Rödinghausen.