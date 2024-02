Bei Rot-Weiß Oberhausen werden zur neuen Saison 2024/25 gleich drei Personen für wichtige Posten gesucht. Beim Trainer-Thema ist der Verein einen Schritt weiter.

Bei Rot-Weiß Oberhausen wird es zur kommenden Saison große personelle Veränderungen geben - wahrscheinlich auch im Kader.

Jedoch ist davon aktuell keine Rede. Vielmehr müssen zunächst einmal die wichtigsten Positionen zum 1. Juli 2024 besetzt werden, damit ein Verein in der Größenordnung von RWO überhaupt funktioniert.

Heißt: Vorstandschef Hajo Sommers muss als Interimslösung abgelöst werden. Das gilt auch für den aktuellen Cheftrainer Mike Terranova. Hinzu kommt noch die Position des Sportchefs. Patrick Bauder scheidet auf eigenen Wunsch hin am Saisonende als Sportlicher Leiter aus.

Jedoch hat er an der Lindnerstraße noch einige wichtige Aufgaben zu erledigen - wie die Suche nach einem neuen Chefcoach. "Wir haben einen Kandidatenkreis auserkoren, was die Trainerbesetzung ab dem 1. Juli 2024 betrifft. Wir werden jetzt noch weitere Gespräche führen und dann gut überlegen, was das Beste für RWO ist", betonte Bauder zuletzt gegenüber RevierSport. Im Monat März könnte dann in dieser Personalie eine Entscheidung fallen.

RS erfuhr nun, dass mit einem Top-Kandidaten schon gesprochen wurde. Mike Wunderlich, Legende des FC Viktoria Köln, saß mit den RWO-Verantwortlichen schon am Tisch. Die ersten Gedanken wurden ausgetauscht, nun dürfte die zweite Phase, in der es auch um den Austausch der Gehaltsvorstellungen und der Vertragslaufzeit geht, folgen. Wunderlich besitzt nach RS-Informationen sehr gute Chancen, der neue RWO-Cheftrainer zu werden.

Der 37-jährige Ex-Profi - beendete seine Karriere nach der Saison 2022/2023 - ist seit dem 1. Juli 2023 Trainer beim SV Bergisch Gladbach 09. Nach 19 Spielen und 30 Punkten liegt der ehemalige West-Regionalligist auf Platz sechs und hinkt Spitzenreiter Frechen zehn Punkte hinterher. Das wird schwer mit dem Regionalliga-Aufstieg. Aber für Wunderlich könnte es eben als neuen RWO-Coach persönlich hochgehen.

Mike Wunderlich als Spieler

Viktoria Köln: 347 Spiele, 194 Tore, 96 Vorlagen

1. FC Köln II: 94 Spiele, 26 Tore, 9 Vorlagen

1. FC Kaiserslautern: 56 Spiele, 11 Tore, 9 Vorlagen

Rot-Weiss Essen: 51 Spiele, 16 Tore, 10 Vorlagen

Rot-Weiss Essen II: Ein Spiel, ein Tor, keine Vorlage

FSV Frankfurt: 30 Spiele, 5 Tore, 5 Vorlagen