Rot-Weiß Oberhausen hat eine Personalentscheidung getroffen: Mike Terranova bleibt bis zum Saisonende RWO-Trainer. Danach soll ein neuer Mann übernehmen.

Interims-Präsident Hajo Sommers hatte bereits am Montag, 19. Februar 2024, gegenüber RevierSport preisgegeben, dass es sein Wunsch wäre, wenn Mike Terranova seine Trainer-Interimstätigkeit bei Rot-Weiß Oberhausen bis zum Saisonende verlängert.

Dieser Wunsch des 65-Jährigen geht in Erfüllung. "Wir haben am Montagabend gemeinsam mit Mike beschlossen, dass er die Saison 2023/2024 zu Ende macht. Das ist für alle Seiten die beste Lösung, eine Lösung für Rot-Weiß Oberhausen", erklärte Patrick Bauder am Dienstag, 20. Februar, gegenüber RS.

Nach der Saison wird Terranova dann wieder Nachwuchschef und sich den rot-weißen Talenten widmen. Dass er auch in der Serie 2024/2025 weitermacht, ist zu diesem Zeitpunkt ausgeschlossen - außer RWO würde noch den Aufstieg schaffen, dann könnte sich nach RS-Informationen eine neuen Situation ergeben.

Bauder wollte sich zu solchen Spekulationen nicht äußern, er verriet aber seinen Plan für die nächsten Woche. "Wir haben einen Kandidatenkreis auserkoren, was die Trainerbesetzung ab dem 1. Juli 2024 betrifft. Wir werden jetzt noch weitere Gespräche führen und dann gut überlegen, was das Beste für RWO ist", betont Bauder. Im Monat März könnte dann in dieser Personalie eine Entscheidung fallen.

RWO: Sommers glaubt noch an den Aufstieg, Bauder bleibt Realist

Bleibt Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga West? Oder gelingt doch noch der Aufstieg in die 3. Liga? Neun Punkte beträgt der Abstand auf den Spitzenreiter Alemannia Aachen. Sommers hat die Hoffnung noch nicht gänzlich aufgegeben. Er sagte: "Die Hoffnung habe ich weiterhin, wenn wir mal eine Serie starten. Denn Aachen hat derzeit viel Glück, wobei sie das auch erzwingen. Aber sie hatten eine Schwächephase zum Start der Saison, vielleicht bekommen sie noch eine."

Bauder ist da ein etwas anderen Meinung: "Wir schauen nur von Spiel zu Spiel. Alles andere macht keinen Sinn. Das hat mich der Fußball gelernt."