Der FC Wegberg-Beeck spielt in der Regionalliga West gegen den Abstieg. Zum vierten Mal könnte es in die Mittelrheinliga gehen. Ein Rekord, auf den sie gerne verzichten würden.

Das 1:4 beim SC Paderborn II am Montagabend brachte keine Besserung: Wieder einmal steckt der FC Wegberg-Beeck im Abstiegskampf der Regionalliga West. Soweit nichts Neues für den Tabellen-Fünfzehnten, ist er doch seit der Regionalliga-Reform 2012 schon dreimal abgestiegen.

Erst im vergangenen Jahr hat der FC Wegberg-Beeck nach dem dritten Abstieg in der Saison 2021/22 die direkte Rückkehr aus der Mittelrheinliga geschafft. Der dritte Abgang aus der Regionalliga West (nach den Abstiegen 2015/16 und 2017/18) markierte seinerzeit einen Rekord.

Damit die Beecker den nicht noch weiter ausbauen, wurde im Februar 2024 bereits der Trainer getauscht: Mark Zeh musste gehen. Aktuell sind der bisherige Co-Trainer Mike Schmalenberg und Jugendcheftrainer Stephan Houben in Amt und Würden. Unterstützt werden die beiden von U17-Coach Timo Rheindorf. Eine Dauerlösung zur Trainernachfolge steht noch nicht fest.

Der "Abstiegs-Rekord" jedenfalls hat bis heute Bestand. Die ersten "Verfolger" stehen bei jeweils zwei Abstiegen.

SSVg Velbert droht der dritte Regionalliga-Abstieg der Vereinsgeschichte

Dazu zählt die SSVg Velbert (Abstiege 13/14 und 15/16), die lange von der Regionalliga-Landkarte verschwunden war. Seit der Saison 2023/24 sind die Löwen wieder da - stehen aktuell jedoch auf dem letzten Tabellenplatz. Hier droht der dritte Abstieg der Vereinsgeschichte.

In der Saison 2022/23 erlitt auch die SG Wattenscheid 09 zum zweiten Mal nach der Serie 2019/20 Regionalliga-Schiffbruch. Der damalige Mit-Absteiger SV Straelen steht nach dem Abstieg 2018/19 ebenfalls bei zweien.

Der KFC Uerdingen musste ebenfalls zweimal den Gang in die Fünftklassigkeit antreten. Die Krefelder erwischte es in der Saison 2014/15 und 2021/22. Auch der TuS Erndtebrück musste zweimal in die Oberliga gehen: in den Saisons 2015/16 und 2017/18. Der FC Kray (Abstiege 12/13 und 15/16) ist ebenso schon seit Längerem von der Regionalliga-Landkarte verschwunden.

Die Liste von Mannschaften mit zwei Regionalliga-Abstiegen komplettieren der SV Bergisch Gladbach (12/13, 20/21) und die Sportfreunde Siegen (14/15, 16/17).