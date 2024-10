Der SV Bergisch Gladbach muss sich einen neuen Trainer suchen. Mike Wunderlich hat sein Amt niedergelegt.

Mit neun Punkten aus acht Spielen erwischte der SV Bergisch Gladbach in der Mittelrheinliga keinen guten Saisonstart, dazu gingen die vergangenen drei Pflichtspiele allesamt verloren. Im Kreispokal kassierte der einstige Regionalligist sogar eine 0:1-Niederlage gegen den Bezirksligisten TV Hoffnungsthal.

Nun gab es den nächsten Rückschlag für den Klub: Am Montag verkündete Trainer Mike Wunderlich seinen Rücktritt. Auch Co-Trainer Andreas Dreiner steht dem SV 09 ab sofort nicht mehr zur Verfügung. Diese Entscheidung traf das Trainerteam gemeinsam.

Sportdirektor Christian Schlösser übernimmt zunächst auf Interimsbasis das Traineramt, während ein neuer Coach gesucht wird. "Es wird keinen Schnellschuss geben", machte Schlösser deutlich.

"Wir bedauern den Schritt von Mike und Andy sehr und hätten gerne mit ihnen weitergearbeitet. Sportlich und menschlich ist der Abschied ein großer Verlust für unseren Verein. Wir sind uns sicher, dass sich der Erfolg bald wieder eingestellt hätte", erklärte Präsident Lutz Urbach.

Auch Ex-Profi Wunderlich, der das Amt vor rund 15 Monaten antrat (Punkteschnitt: 1,68), äußerte sich zu seinem Rücktritt: "Wir haben alles versucht, glauben aber, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht. Das tut sehr weh, da mir der Verein und die ganze Mannschaft sehr ans Herz gewachsen sind."

In seiner aktiven Karriere, die am 01. Juli 2023 offiziell beendet wurde, absolvierte der offensive Mittelfeldspieler 630 Pflichtspiele und erzielte 270 Tore. Beim 1. FC Kaiserslautern und FSV Frankfurt bestritt er insgesamt 43 Einsätze in der 2. Bundesliga, bei denen er neun Treffer erzielte und sechs weitere Tore vorbereitete. In der 3. Liga lief er in 123 Partien auf.

Mit 347 Spielen, 194 Toren und 96 Assists verbrachte Mike Wunderlich die längste und erfolgreichste Zeit seiner Profi-Karriere bei Viktoria Köln. Bei den Höhenbergern ist der heute 38-Jährige der ewige Rekordspieler- und Torjäger. Zudem stand er noch beim 1. FC Köln und bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag.