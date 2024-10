Die Siegesserie vom FC Brünninghausen in der Westfalenliga 2 ist nach sechs-Spielen in Folge gerissen. Im Spitzenspiel gegen den FC Iserlohn gab es eine 1:2 Niederlage.

Der FC Brünninghausen konnte nach einem schwachen Saisonstart zuletzt sechs Spiele in Folge gewinnen. Diese Siegesserie, die die Mannschaft von Spielertrainer Kevin Brümmer bis auf Platz drei gebracht hatte, ist nun erst einmal gerissen. Brünninghausen verlor beim Tabellenführer, dem FC Iserlohn, mit 1:2.

Gründe für das verlorene Spitzenspiel fand Brümmer schnell: „Wir haben die erste halbe Stunde einfach nicht stattgefunden und waren anscheinend noch nicht richtig wach. Wir waren insgesamt einfach immer einen Schritt zu langsam und lagen deswegen auch verdient zurück. Dann sind wir besser in die Partie gekommen, und nach dem Anschlusstreffer hatten wir eigentlich das Gefühl, dass noch etwas geht. Im Nachhinein geht diese Niederlage aber so in Ordnung.”

Zeit, sich über die erste Niederlage seit sechs Spielen Gedanken zu machen, hat die Mannschaft von Brümmer nicht wirklich. Der Fokus muss schon auf die nächste Aufgabe gerichtet werden, denn bereits am Sonntag, den 20. Oktober, steht die nächste Partie an. Ab 15:30 Uhr empfängt Brünninghausen den RSV Meinerzhagen. Die Gäste stehen mit 18 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz und könnten mit einem Sieg Brünninghausen überholen.

Gegen einen direkten Tabellenkonkurrenten erwartet Brümmer einen anderen Auftritt seiner Mannschaft: „Wir wollen ein anderes Spiel als am vergangenen Wochenende zeigen. Für uns wird es darum gehen, wieder zu zeigen, was uns ausmacht. Wir wollen unser Spiel durchbringen.”

Bekannt ist der FC Brünninghausen vor allem für sein offensives Spiel. Die Jungs von Brümmer stellen die zweitbeste Offensive der Liga. Brümmer weiß um die Qualität seines Angriffs: „Wir haben die Erkenntnis, dass wir eine gewisse spielerische Klasse in unseren Angriffen haben. Das funktioniert allerdings nur, wenn wir unser Spiel aufziehen können.”

Ebenfalls entscheidend für das funktionierende Offensivspiel sind die beiden Top-Torjäger von Brünninghausen. Ilyas Khattari war bereits siebenmal erfolgreich, Kerim Karyagdi fünfmal. Der 31-Jährige weiß die Qualität seiner Stürmer zu schätzen und betont: „Die beiden sind enorm wichtig für unser Spiel. Sie sind sehr schnell und für die Gegner schwer zu verteidigen. Allerdings möchte ich die gesamte Mannschaft ins Boot holen, weil auch die beiden logischerweise auf Zuspiele angewiesen sind.”