Ein früherer Spieler des MSV Duisburg hat in Thüringen für einen Sensationstransfer gesorgt. Er wechselt aus der Bundes- in die sechste Liga.

Fünf Jahre lang stand Fabian Schnellhardt beim MSV Duisburg unter Vertrag. Während die Zebras bei seinem Abschied 2019 in die 3. Liga abstiegen und die Talfahrt ihren Lauf nahm, ging es für den Mittelfeldspieler aufwärts. Er wechselte zum Zweitligisten Darmstadt 98, feierte vergangenes Jahr den Aufstieg und kam zu zehn Einsätzen in der Bundesliga.

Umso überraschender, wie es für Schnellhardt nach seinem Vertragsende beim SVD weitergeht: Im Alter von nur 30 Jahren zieht es ihn in den Amateurbereich. Er hat einen Vertrag beim Thüringenligisten 1. SC Heiligenstadt unterzeichnet. Der Wechsel in die sechsthöchste Spielklasse ist für Schnellhardt zugleich eine Rückkehr in die Heimat. Er stammt wie der Verein aus dem Landkreis Eichsfeld.

"Für Fabian stand immer fest, dass er nach dem Ende seiner Profikarriere in seine Heimat, das Eichsfeld, zurückkehren würde", erklärt Sportvorstand Marc Werner den Transfercoup. Im Sommer hatte sich Schnellhardt zunächst bei dem Verein fitgehalten. Ein Transfer war nicht angedacht.

Doch in den folgenden Wochen habe sich etwas entwickelt, so Werner weiter, "und Fabian fühlte sich von Woche zu Woche wohler bei der Mannschaft und im Verein. Er wird seine Erfahrung für die Entwicklung der Mannschaft bei uns mit einbringen."

Und davon hat Schnellhardt reichlich vorzuweisen. In der Jugend kam er von Rot-Weiß Erfurt zum 1. FC Köln, 2014 wechselte er zum MSV Duisburg und seine Profikarriere nahm Fahrt auf. Für den MSV bestritt Schnellhardt 126 Einsätze (acht Tore, zehn Vorlagen), feierte 2017 den Zweitliga-Aufstieg. In seinen letzten beiden Jahren in Duisburg trug Schnellhardt das Trikot mit der Nummer 10.

Insgesamt bringt Schnellhardt die Erfahrung von zehn Einsätzen in der Bundesliga, 147 in der 2. Bundesliga und 82 in der 3. Liga mit nach Heiligenstadt. Sein Debüt feierte er bereits am Wochenende. Beim 5:0 gegen den VfL Meiningen spielte er über 90 Minuten und glänzte nicht nur auf dem Rasen bei den rund 350 Besuchern: Laut Thüringer Allgemeine spendierte Schnellhardt den Zuschauern nach Abpfiff Freibier.