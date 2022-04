TuS Bövinghausen: Aufstieg rückt näher - mit Fanbus zum Tabellen-Schlusslicht

Am kommenden 28. Spieltag reist der TuS Bövinghausen zum Letztplatzierten FSV Gerlingen. Ein Sieg der Dortmunder sollte demnach nur Formsache sein.

Der TuS Bövinghausen ist das Maß aller Dinger in der Westfalenliga 2. Mit 64 Punkten aus 27 Spielen und einem Torverhältnis von 76:23 können die Dortmunder unter der Leitung von Cheftrainer Sebastian Tyrala den Aufstieg in die Oberliga Westfalen bei einem Auswärtssieg gegen Tabellenschlusslicht FSV Gerlingen am kommenden Spieltag nahezu perfekt machen.

Gerlingen grüßt mit der roten Laterne und 19 Punkten aus 25 Spielen vom 18. Tabellenplatz. Ein Sieg gegen Bövinghausen wäre demnach ein kleiner Befreiungsschlag und gleichzeitig ein starkes Signal an die Konkurrenz. Dennoch wird wohl niemand FSV-Trainer Dominik Dapprich und seiner Truppe eine realistische Chance einräumen. Bövinghausens Trainer Tyrala hingegen kündigte an, jedes Spiel in diesem Monat gewinnen zu wollen, um den Aufstieg möglichst schnell unter Dach und Fach zu bringen. Auch Kevin Großkreutz sprach davon, dass seine Mannschaft in guter Form sei und er selbst richtig Bock auf Fußball habe.

TuS-Stürmer Heric: „Die sind noch lange nicht am Ende”

Auf der einen Seite ist sich jeder beim TuS Bövinghausen der Favoritenrolle in Bezug auf das kommende Auswärtsspiel bewusst, jedoch mahnte der Doppeltorschütze Elmin Heric zur Vorsicht: „Das wird auf keinen Fall ein leichtes Spiel. Gerlingen hat in der letzten Zeit sehr gut performt. Der FSV steht zwar unten in der Tabelle, aber die sind noch lange nicht am Ende. Deshalb müssen wir wieder Gas geben und die Punkte holen.”

Des weiteren ergänzte Heric, dass seine Mannschaft so kurz vor dem Aufstieg in die Oberliga weiterhin voll fokussiert und jeder im Team dazu bereit sei, voll aufs Ganze zu gehen. „Unsere Mannschaft ist heiß und jeder hat Bock. Wir sind so kurz vorm Aufstieg und wollen das Ding klar machen”, erklärte der 21-Jährige.

Auch Bövinghausens Trainer Tyrala sieht seine Mannschaft auf dem richtigen Weg. Nach Aussagen des Trainers sei ein Auswärtssieg gegen Gerlingen der nächste wichtige Schritt Richtung Oberliga-Aufstieg. Der erfolgreiche Monat kann aus Sicht der Dortmunder also durchaus so weitergehen. „Unser Ziel ist, die gesamten sechs Spiele des Monats zu gewinnen. Wir sind jetzt bei vier und gegen Gerlingen soll Nummer fünf abgehakt werden”, erklärte Tyrala.

Damit so viele Fans wie möglich die “Road to Oberliga” live miterleben können, hat der TuS Bövinghausen für den kommenden Spieltag einen Fanbus gemietet. Anpfiff ist am Freitagabend um 19:30 Uhr.