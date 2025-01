MSV Duisburg gegen Rot-Weiß Oberhausen: 27.000 Zuschauer werden diesem Gipfeltreffen beiwohnen. MSV-Trainer Dietmar Hirsch lobt RWO.

Die beste Defensive (17 Gegentore in 19 Spielen) trifft auf die beste Offensivabteilung (42 Treffer in 19 Partien) der Regionalliga West: MSV Duisburg gegen Rot-Weiß Oberhausen, Erster gegen Zweiter - mehr Gipfeltreffen geht nicht.

27.000 Zuschauer werden in der ausverkauften MSV-Arena am Freitag (31. Januar, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) dabei sein. Für beide Mannschaften wird es ein Saison-Highlight sein. Der MSV ist für dieses bereit.

Hirsch erzählt: "Wir gehen immer sehr gut vorbereitet und mit viel Selbstvertrauen in das Spiel. Natürlich kommt jetzt viel von außen dazu. Wir wissen, dass das ein Derby ist. Für unsere Fans ist das Spiel noch wichtiger als andere Partien. Manche Vereine kennen das Ganze drumherum mit 27.000 Zuschauern gar nicht. Wir freuen uns, dass wir ein Teil dessen sein dürfen. Wir haben eine große Verantwortung gegenüber den Fans - über 90 Prozent der Zuschauer werden in Zebrastreifen sein. Was soll ich sagen? Auf uns wartet ein geiles Heimspiel, auf das wir uns sehr freuen."

Dass RWO ein gefährlicher Gegner ist und tolle Spieler wie Tarsis Bonga, Timur Mehmet Kesim oder allen voran Moritz Stoppelkamp in seinen Reihen hat, dass weiß natürlich auch der Duisburger Trainer.

Sie haben eine gewisse Qualität. Sie pressen mutig und haben die beste Offensive der Liga. Wir dagegen stehen hinten gut und haben die beste Defensive der Liga. Die Zuschauer dürfen sich auf ein extrem spannendes Derby MSV gegen RWO freuen Dietmar Hirsch

Hirsch: "Wir haben vor RWO genauso wie vor jedem anderen Gegner Respekt. Aber am Ende des Tages schauen wir auf uns und wollen ein erfolgreiches Spiel absolvieren."

Und Stoppelkamp? "Er ist der Fixpunkt im Oberhausener Spiel und vielleicht der beste Spieler der Liga, was den ruhenden Ball betrifft. Aber wir wissen nicht, ob er überhaupt gegen uns spielen wird. Wenn das der Fall sein wird, dann sind wir auf ihn vorbereitet", antwortet Hirsch. Stoppelkamp hatte zuletzt mit einem grippalen Infekt zu kämpfen.

Für Hirsch ist die Mannschaft seines Gegenübers Sebastian Gunkel aber viel mehr als nur Ausnahmekönner Stoppelkamp. Hirsch: "Sie haben eine gewisse Qualität. Sie pressen mutig und haben die beste Offensive der Liga. Wir dagegen stehen hinten gut und haben die beste Defensive der Liga. Die Zuschauer dürfen sich auf ein extrem spannendes Derby MSV gegen RWO freuen."