Der MSV Duisburg wird am Freitagabend (31. Januar, 19.30 Uhr) gegen Rot-Weiß Oberhausen vor 27.000 Zuschauern spielen. Die Euphorie nehmen natürlich auch Trainer und Mannschaft wahr.

15.359, so viele Besucher begrüßt der MSV Duisburg in der Saison 2024/2025 im Schnitt zu seinen Heimspielen. Eine beeindruckende Zahl.

Warum? Weil der letzte Zuschauerschnitt des MSV dieser Größenordnung aus der Spielzeit 2018/2019 datiert. Hier spielten die Duisburger noch in der 2. Bundesliga und begrüßten 15.366 Fans im Schnitt in der eigenen Arena. In der 3. Liga lag der MSV immer bei einem Schnitt zwischen rund 11.500 und 14.000 Besuchern pro Begegnung.

Dass ein Abstieg die Wunden heilen kann und eine neue Euphorie entfachen kann, zeigt das Beispiel des MSV Duisburg in der Serie 24/25. Und klar, auch Trainer und Mannschaft nehmen wahr, dass der MSV in Duisburg wieder "in" ist.

Am Freitagabend (31. Januar, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) wird Duisburg gegen Rot-Weiß Oberhausen 27.000 Zuschauer begrüßen. Ein ausverkauftes Haus. Aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen sind nicht mehr Fans zugelassen. Denn die MSV-Arena bietet rund 31.500 Zuschauern Platz.

Meine Spieler sind sehr offen, sehr fannah, finden es genauso geil wie ich für den MSV Duisburg zu arbeiten und zu spielen. Dietmar Hirsch

Geht es nach Dietmar Hirsch, dann ist der MSV Duisburg nicht nur aufgrund der Tabellensituation wieder so beliebt. Der Trainer erklärt: "Meine Spieler sind sehr offen, sehr fannah, finden es genauso geil wie ich für den MSV Duisburg zu arbeiten und zu spielen. Manche Spieler wussten vielleicht nicht richtig, was auf sie zukommt. Aber jetzt will das niemand mehr missen. Es gibt auch Mannschaften, die sich von solchen Zuschauerzahlen erdrücken lassen. Bei uns das aber nicht der Fall. Für uns ist das ein tolles Ding. Es ist doch schön, dass der MSV, wie gesagt, auch dank der Spieler und der Arbeit in der Medienabteilung - sehr fannah und sehr positiv herüberkommt. Die Leute identifizieren sich wieder mit dem MSV. Wir möchten diese kontrollierte Euphorie gerne lange ausleben."

Ein Sieg im Gipfeltreffen gegen den aktuell ärgsten Verfolger Rot-Weiß Oberhausen würde die MSV-Euphorie mit Sicherheit nicht verkleinern.