Nach dem 3:0-Sieg bei Türkspor Dortmund gedachten die MSV-Fans ihrer verstorbenen Vereinslegende. Anhänger und Spieler blickten zudem schon gespannt aufs Derby.

Am 26. Januar 2017, sprich am vergangenen Sonntag vor acht Jahren, verstarb MSV-Legende Michael Tönnies im Alter von 57 Jahren an einer Lungenembolie. Von 1987 bis 1992 erzielte der Mittelstürmer in 179 Ligaspielen 101 Tore für die Zebras.

Dass der gebürtige Essener bei den Fans bis heute unvergessen bleibt, unterstrichen die Sprechchöre im Gästeblock des Hagener Ischelandstadions nach dem geglückten Regionalliga-Restart der Mannschaft von Dietmar Hirsch bei Türkspor Dortmund (3:0), während sie bei aller Freude über den Sieg einem ihrer größten Spieler überhaupt gedachten. Kapitän Alexander Hahn hielt passend zum Todestag vor der Gästekurve sogar einen Doppelhalter in den Händen.

Treffsicher wie einst Tönnies erwies sich am Wochenende vor allem Steffen Meuer, der seinen ersten Doppelpack im MSV-Trikot erzielte und so den Weg zum Dreier schon im ersten Durchgang ebnete. Der Offensivmann hatte schon am ersten Spieltag in Gütersloh getroffen und war nun auch der erste Duisburger, der im ersten Pflichtspiel in 2025 knipste.

„Der mannschaftliche Erfolg steht über allem. Wenn ich dann noch treffe, ist das natürlich umso schöner“, freute sich der 25-Jährige und nannte eines der Erfolgsrezepte für den gelungenen Start in Hagen: zwei Standardtore. Beide seien kein Zufall gewesen, meinte Meuer. „Wir haben sie im Trainingslager und unter der Woche extra trainiert. Das hat gut funktioniert.“





Freistöße und Ecken könnten auch im ersten Heimspiel am kommenden Freitag zur Waffe werden, wenn Rot-Weiß Oberhausen in der ausverkauften Schauinsland-Reisen-Arena gastiert. Das Derby-Kribbeln steigt bei allen Verantwortlichen von Tag zu Tag.

„Es wird ein Gänsehautmoment. Die Fans peitschen uns nach vorne. Die Kulisse war auch hier wieder überragend“, blickte Meuer voraus. „Es gibt kein geileres Spiel“, sagte auch Neuzugang Thilo Töpken vor seiner Heimpremiere.

Ein Tor gegen die Kleeblätter ist Meuer in den bisherigen sieben Duellen, sechs davon noch für die Zweitvertretungen von Borussia Mönchengladbach und Fortuna Düsseldorf, noch nie gelungen.