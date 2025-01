Schalke II hat die Mission Klassenerhalt mit einem Unentschieden beim KFC Uerdingen begonnen. Ein Spieler wird der U23 des S04 vorerst nicht zur Verfügung stehen.

Die U23 des FC Schalke 04 ist nur mit einem 2:2-Unentschieden beim KFC Uerdingen aus der Winterpause gekommen. Damit beträgt der Abstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz derzeit sechs Punkte.

Den hat aktuell der Wuppertaler SV inne mit 21 Punkten. Auch der KFC und Fortuna Düsseldorf II haben 21 Zähler auf dem Konto. Auf Profi-Leihgabe Mauro Zalazar muss das Team aber vorerst verzichten.

Wobei die Tabelle ohnehin mit Vorsicht zu genießen ist. Denn wie Wuppertals Trainer Gaetano Manno jüngst gegenüber RevierSport bestätigt hat, klärt der WSV noch juristisch die am Grünen Tisch wieder aberkannten Punkte aus der 1:2-Niederlage beim KFC Uerdingen aus der Hinrunde, bei der der KFC einen nicht spielberechtigten Spieler eingesetzt hatte.

Und auch Schalke II schielt sicher mit einem Auge nach Uerdingen. Sollte der KFC die Spielzeit wegen der drohenden Insolvenz nicht zu Ende spielen können oder neun Punkte aberkannt bekommen, dürfte mit dem KFC der erste Absteiger feststehen. Das ist gut für den S04. Auf der anderen Seite werden dann die vier erspielten Punkte wieder abgezogen. Da die beiden ärgsten Konkurrenten Eintracht Hohkeppel und der SC Wiedenbrück aber in der Hinrunde gegen Uerdingen verloren haben, würden beide am S04 punktemäßig vorbeiziehen.

Die Lage für Schalke II bleibt also brenzlig. Einer, der in der Hinrunde neunmal zum Einsatz kam und für die Rückrunde weiterhin bei der U23 eingeplant ist, steht Trainer Jakob Fimpel auch in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung.

Mauro Zalazar weilt bei der U20-Südamerikameisterschaft in Venezuela. Mit Uruguay hat der S04-Profi, der von Beginn an zum Einsatz kam, nun das erste Spiel 2:1 gegen Chile gewonnen. Je weiter Uruguay kommt, desto länger fehlt der jüngere Bruder von Rodrigo Zalazar bei der Mission Klassenerhalt. Das Endspiel ist für den 16.02.25 terminiert. Aber zumindest würde Zalazar im Erfolgsfall mit breiter Brust zurück nach Gelsenkirchen kommen.