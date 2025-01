Der MSV Duisburg will mit aller Macht in die 3. Liga. Um das Vorhaben zu realisieren, wurde nun schon der fünfte Zugang im Winter präsentiert.

Wenn das Wetter mitspielt - startet der MSV Duisburg am Sonntag bei Türkspor Dortmund in die Restrunde der Regionalliga West.

Und was die Meidericher vorhaben, das ist leicht zu erkennen. Denn während die Verantwortlichen zum Ende des Jahres 2024 noch erklärten, dass auf der Zugangsseite nicht viel passieren wird, nur punktuelle Ergänzungen waren damals geplant, gibt es nun eine Winter-Offensive, die es in sich hat.

Nach Dustin Willms, Thilo Töpken (beide Alemannia Aachen), Julius Paris (Schalke II) und Thomas Pledl (vereinslos, zuletzt auch beim MSV unter Vertrag) gab es nun noch einen Knaller-Transfer vor dem Auftakt.

Denn die "Zebras" haben Maximilian Dittgen zurück nach Duisburg geholt. Der Mittelfeldmann spielte als kleiner Junge mit neun Jahren für den MSV - nun die Rückkehr.

Der 29-Jährige kommt nun vom Drittligisten FC Ingolstadt zum MSV. Für den FCI kam er in der bisherigen Saison in Liga drei auf elf Einsätze. Zuvor kam er auf 97 Zweitliga-Spiele und 115 Drittliga-Begegnungen.

Geballte Erfahrung für den MSV im Kampf um die Rückkehr in die 3. Liga. Dem variabel einsetzbaren Offensivmann gelang 2019 mit Wehen Wiesbaden der Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Seit November war Dittgen aufgrund eines medizinischen Eingriffs nicht mehr zum Einsatz gekommen. Am Freitag, 24. Januar 2025, steigt Dittgen ins Mannschaftstraining in Meiderich ein.

MSV-Kaderplaner Chris Schmoldt freut sich: „Ich bin mir sicher, vielen sind seine Qualitäten als dynamischer und durchsetzungsstarker Offensivspieler bekannt, aber er ist auch eine echte Persönlichkeit. Wir hatten tolle und offene Gespräche, seine Begeisterung für den MSV war deutlich spürbar. Wir freuen uns, dass Max voll Bock auf uns hat!“

Ein absoluter Qualitäts- und Mentalitätsspieler, der uns sofort helfen wird Dietmar Hirsch

Der Begeisterung schließt sich Trainer Dietmar Hirsch an: „Die Situation ist besonders: Nachdem Max als Jugendlicher für den MSV gespielt hat, hat er als Profi Top-Leistungen gebracht. In den Gesprächen hat Max sofort gezeigt, wie sehr er für diese Aufgabe beim MSV brennt. Ein absoluter Qualitäts- und Mentalitätsspieler, der uns sofort helfen wird!“

Was der Akteur hofft, bestätigen zu können: "In meiner Fußballzeit gab’s immer wieder Berührungspunkte mit dem MSV. Als die Gespräche jetzt ernster und heißer wurden, war ich sofort angezündet. Wir als Familie können es kaum erwarten, hier in Duisburg gemeinsam Wurzeln zu schlagen. Ich kenne die Situation des Vereins und will alles, was ich habe, reinwerfen, um die Mannschaft beim Erreichen des Ziels zu unterstützen.“