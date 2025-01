Die Regionalliga West nimmt am Wochenende den Betrieb wieder auf. Zwei Teams müssen aber noch warten auf den ersten Einsatz im neuen Jahr.

In der Regionalliga West steht an diesem Wochenende der erste Spieltag im neuen Jahr an. In zwei Partien sollte die Restrunde am Freitagabend eröffnet werden. Doch eine davon kann nicht wie geplant stattfinden. Denn das Heimspiel des FC Gütersloh gegen die Sportfreunde Lotte fällt aus.

Grund sind die Platzbedingungen im Ohlendorf-Stadion. Aufgrund der Witterungsbedingungen hat die Stadt die Spielfläche für das gesamte Wochenende gesperrt. "Durch den Bodenfrost und den angekündigten Regen kann der Rasen nicht für das Spiel vorbereitet werden", teilte der Verein mit.

Wann das Duell nachgeholt wird, ist noch unbekannt. Es ist bereits die zweite Regionalliga-Absage im noch jungen Spieljahr. Am vergangenen Samstag sollte der SV Rödinghausen im Heimspiel Fortuna Köln empfangen. Doch auch dort wurde der Platz aufgrund der Witterunsbedingungen gesperrt. Ein neuer Termin steht bisher nicht fest.

Offen ist zudem noch, ob der MSV Duisburg am Sonntag bei Türkspor Dortmund antreten kann. Aktuell ist das Ischelandstadion, in dem TSD seine Heimspiele austrägt, für den Spielbetrieb gesperrt.

Jedenfalls ist das Eröffnungsspiel des Jahres nun allein Rot-Weiß Oberhausen und dem Wuppertaler SV vorbehalten. Am Freitagabend tritt der WSV ab 19.30 Uhr im Stadion Niederrhein an.

Sollte das Spiel zwischen Gütersloh und Lotte nicht kurzfristig neu angesetzt werden, dann geht es für den FCG zunächst gegen den KFC Uerdingen (31. Januar). Bei Lotte steht nach dem geplatzten Start in Gütersloh ein Heimspiel gegen Türkspor an (1. Februar).

Regionalliga West: Der erste Spieltag im neuen Jahr

Rot-Weiß Oberhausen - Wuppertaler SV (Freitag, 19.30 Uhr)

Eintracht Hohkeppel - Borussia Mönchengladbach II

SC Paderborn II - 1. FC Köln II

Fortuna Düsseldorf II - 1. FC Düren

Fortuna Köln - 1. FC Bocholt

KFC Uerdingen - Schalke 04 (alle Samstag, 14 Uhr)

Türkspor Dortmund - MSV Duisburg

SC Wiedenbrück - SV Rödinghausen (beide Sonntag, 14 Uhr)