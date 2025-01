Drei Uerdinger Mitglieder haben offenbar genug Unterschriften gesammelt, damit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden kann.

Am 13. Januar wurde bekannt, dass das Finanzamt Krefeld einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen den Regionalligisten KFC Uerdingen gestellt hat.

Der erste Vorsitzende des KFC, Thomas Platzer, und Mehmet Eser, Berater des Traditionsvereins, wollen diese noch abwenden. Auf der anderen Seite stehen die beiden Vorstandsmitglieder der Uerdinger, Peter Kahstein und Dirk Röthig.

Die sind einigen Fans seit geraumer Zeit ein Dorn im Auge. Ein Trio (Christoph Epping, Jörg Gredig, Udo van Koll) hat sich daher entschieden, zu handeln.

Die drei Mitglieder gründeten eine Initiative, um so schnell wie möglich eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Uerdinger Vereinssatzung sieht in Paragraf 11 Nummer 15 vor, dass eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen ist, wenn die Berufung von einem Drittel aller stimmberechtigten Vereinsmitglieder schriftlich, unter Angabe des Zwecks und der Gründe, in ein und derselben Sache vom Vorstand verlangt wird.

Das Ziel der drei Mitglieder. "Wir wollen erreichen, dass diese Mitgliederversammlung gemäß § 11 Nummer 6 dem Verwaltungsrat empfiehlt, die Vorstandsmitglieder Kahstein und Röthig abzuberufen."

Und offenbar hatten Epping, Gredig und van Koll Erfolg, wie sie am Sonntag auf der eigens dafür eingerichteten Internetseite (www.mitgliederantrag-kfc.de) berichteten. Hier heißt es.

„Liebe Mitglieder, es ist Sonntag, der 19. Januar, 17:00 Uhr und wir haben einen großartigen Zwischenstand bei der von uns initiierten Unterschrift: Uns liegen bisher 347 Unterschriften vor. Das ist ein großartiges Ergebnis. Damit ist die erforderliche Zahl von 1/3 der stimmberechtigten Mitglieder sicher überschritten. Euch allen danken wir für die bisherige Unterstützung im Café del Sol und per E-Mail. Online läuft die Aktion noch weiter bis Montag, 20.01.2025, 12:00 Uhr. Natürlich freuen wir uns weiterhin über jede weitere Unterschrift. Am Montag werden wir die uns vorliegenden Unterschriften dem 1. Vorsitzenden persönlich übergeben."

Und dann wird man sehen, wie schnell eine außerordentliche Mitgliederversammlung stattfinden kann. Klar ist nur, es bleibt spannend beim KFC Uerdingen. Zwei Seiten, die offenbar seit Monaten gegeneinander arbeiten, werden weiter versuchen, ihr Ziel durchzubringen.