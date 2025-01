Mit einem Doppelpack als Joker beim 4:1-Testspielsieg gegen den SV Meppen hinterließ Dustin Willms beim MSV Duisburg ein dickes Ausrufezeichen. Das sagen der Neuzugang und sein Trainer.

Aufstiegserfahrung war im Kader des MSV Duisburg schon vor der Verpflichtung von Dustin Willms reichlich vertreten. Mit dem Neuzugang aus Aachen stieß im Winter ein weiterer Mann dazu, der genau weiß, wie es sich anfühlt, die Meisterschaft in der Regionalliga West zu feiern - das große Ziel der Zebras in der laufenden Spielzeit.

Die Vorbereitung verlief durchweg positiv. Nach dem Sieg im Trainingslager gegen Drittligist Sandhausen präsentierte sich die Mannschaft von Dietmar Hirsch auch in der gelungenen Generalprobe gegen den Nord-Regionalligisten aus Meppen (4:1) am Samstag in guter Form mit Blick auf den Restrundenstart.

Mit zwei Treffern maßgeblich am erfolgreichen Auftritt beteiligt war der rechte Außenbahnstürmer Willms, dessen Name noch nicht auf das Trikot mit der Nummer 30 gedruckt war. „Ich bin froh über die beiden Tore und habe mich für die letzte Zeit belohnt“, freute sich der 25-Jährige, der nach eigener Aussage erst bei 85 bis 90 Prozent seiner Leistungsfähigkeit stehe. „Den Rest hole ich mir durch die Wettkampfpraxis.“

Nach dem Aufstieg und seinem letzten Pflichtspiel, dem Mittelrheinpokalfinale gegen Bonn am 25. Mai 2024, spielte Willms unter Heiner Backhaus in der 3. Liga bei der Alemannia gar keine Rolle mehr. Der in der Jugend des FC Schalke 04 ausgebildete Offensivmann musste sich erst wieder ans Mannschaftstraining gewöhnen. „Ich habe meine Ausdauer wieder aufgebaut. Man merkt, dass die Fitness jetzt wieder da ist“, sagte Willms. Mit Shootingstar Jan-Simon Symalla hat er allerdings einen starken Konkurrenten vor sich.





Mit dem Doppelpack hat der einstige deutsche U18-Nationalspieler gezeigt, dass er mehr sein kann als nur eine gute Alternative. Ob er seinem Trainer sofort Kopfzerbrechen bereiten kann? „Ich hoffe es. Aber ich gehe Schritt für Schritt, der mannschaftliche Erfolg steht über allem.“

Dietmar Hirsch hat das Empfehlungsschreiben seines Zugangs natürlich auch vernommen, betonte aber zunächst, dass sein Team schon im vergangenen Jahr als Kollektiv sehr gut funktionierte und jeder Spieler wichtig sei. „Dustin hat auf sich aufmerksam gemacht und befreit sich jetzt ein bisschen. Er kommt aus einer Scheiß-Situation und ist eine gute Verstärkung.“ Selbstvertrauen konnte Willms durch seine zwei Treffer vor dem Auftakt bei Türkspor Dortmund am kommenden Sonntag definitiv tanken.