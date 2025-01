Personalveränderungen in der Regionalliga West: Die Sportfreunde Lotte haben einen Spieler verpflichtet, der 1. FC Bocholt einen Akteur abgegeben.

Nächster Abgang am Hünting: Defensivspieler Ali Barak hat am Freitag (17. Januar) seinen Vertrag beim 1. FC Bocholt aufgelöst. Das neue Ziel des 21-jährigen Linksverteidigers ist noch unbekannt.

Für die "Schwatten" lief Barak, der im Sommer 2023 nach Bocholt kam, insgesamt 30 Mal (kein Tor, zwei Vorlagen) auf.

Christopher Schorch, Sportgeschäftsführer beim 1. FC Bocholt, sagt: "Wir danken Ali für sein Engagement für den Verein und wünschen ihm nur das Beste für die weitere Zukunft."

Barak ist nach Jan Wellers (Sportfreunde Lotte), Phillip König (FSV Luckenwalde) und Kelvin Lunga, den es nach RevierSport-Informationen zum FC Cosmos Koblenz zieht, der vierte Winter-Abgang des 1. FC Bocholt.

Sportfreunde Lotte: Ulrich Bapoh kommt von Alemannia Aachen

Derweil hat Bocholts Liga-Konkurrent Sportfreunde Lotte den dritten neuen Spieler in diesem Januar 2025 präsentiert. Nach Wellers und Mats Facklam (Greifswalder FC) wechselt nun auch Mittelfeldspieler Ulrich Bapoh nach Lotte.

Der 25-Jährige spielte zuletzt bei Alemannia Aachen keine Rolle mehr. Den Großteil seiner fußballerischen Ausbildung genoss Bapoh in den Nachwuchsteams des VfL Bochum. Ausgestattet mit einem Profivertrag, wechselte der in Kamerun geborene Bapoh aus dem Ruhrgebiet zunächst in die zweite niederländische Liga und absolvierte zehn Begegnungen für den FC Twente Enschede. Nach einem Jahr im Nachbarland kehrte Bapoh an seine alte Wirkungsstätte zurück. VfL Bochum, VfL Osnabrück und Alemannia Aachen - so hießen seine letzten Stationen.

Insgesamt bestritt der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler 14 Partien in der 2. Bundesliga, 27 Drittliga-Duelle und lief 25 Mal in der Regionalliga West auf.

"Ulrich ist ein sehr guter Fußballer, der bisher aufgrund von Verletzungspech noch nicht sein vollständiges Potenzial abrufen konnte. Das versuchen wir jetzt aus ihm herauszukitzeln! Sowohl vom Typ her, als auch von seiner spielerischen Komponente wird er uns extrem verstärken", erklärt SFL-Trainer Fabian Lübbers.

Seinen neuen Verein kennt Bapoh von der zweijährigen Station bei den Lila-Weißen Nachbarn aus Osnabrück auch aufgrund der regionalen Nähe natürlich bereits länger: "Die Bedingungen in Lotte sind wirklich super, gerade mit dem schönen Stadion. So konnte ich mir das hier direkt sehr gut vorstellen."