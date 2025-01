Rot-Weiß-Oberhausen befindet sich auf der Zielgeraden der Vorbereitung auf die Rückrunde der Regionalliga West. Sebastian Gunkel darüber, was jetzt wichtig ist und noch in der Rückrunde geht.

Rot-Weiß Oberhausen startet nächste Woche wieder in der Regionalliga West. Im ersten Spiel geht es gegen den Wuppertaler SV (24. Januar), bevor zwei absolute Topspiele anstehen: Die Partien gegen den Tabellenfürher MSV Duisburg (31. Januar) und den Dritten Sportfreunde Lotte (8. Februar) sind richtungsweisend im Aufstiegsrennen. Nach dem Trainingslager in der Türkei bestritt RWO am Mittwoch ein Testspiel gegen die U21 des VfL Bochum. Beim Tabellenführer der Oberliga Westfalen handelten sich die Kleeblätter eine 0:1-Niederlage ein. Danach zog Trainer Sebastian Gunkel ein Fazit und blickte auf die restliche Saison.

Sebastian Gunkel über…

… die bisherige Vorbereitung: Bisher sind wir mit der Vorbereitung sehr zufrieden. Im Trainingslager hatten wir sehr gute Bedingungen, die wir gut nutzen konnten. Besonders auf die Offensive haben wir den Schwerpunkt gelegt. Wir haben jetzt noch einen Test gegen den TSV Steinbach, den wir gut nutzen wollen.

Wir haben den Aufstieg nie als Ziel ausgegeben und das werden wir auch jetzt nicht machen. Sebastian Gunkel

… die Spiele gegen Gegner wie MSV oder Sportfreunde Lotte: Ich beschäftige mich immer zunächst mit unserem letzten Spiel. Danach gucken wir auf das nächste Testspiel gegen den TSV Steinbach. Danach denke ich aber noch nicht weiter als bis zum ersten Pflichtspiel. Jedes Spiel ist wichtig für uns. Wir schauen immer von Spiel zu Spiel. Natürlich sind wir ehrgeizig und hungrig.

... die Möglichkeit des Aufstiegs: Ich glaube, dass wir momentan in einer ganz guten Situation sind. Wir haben uns viel erarbeitet, allerdings haben wir nicht nur die Liga als Wettbewerb, sondern sind auch noch im Niederrheinpokal vertreten. Da haben wir noch das Halbfinale gegen Rot-Weiss Essen bei uns zu Hause. Das ist schon nochmal ein großartiges Spiel. Daher müssen wir uns auf beides konzentrieren. Wir haben den Aufstieg nie als Ziel ausgegeben und das werden wir auch in jetzt in der Rückrunde nicht machen.

… die Personalie Tarsis Bonga: Wir freuen uns, dass Tarsis uns erhalten bleibt, das habe ich auch schon betont. Er ist sportlich ein Gewinn für uns, was er auch schon nachgewiesen hat. Besonders menschlich passt er sehr gut in die Mannschaft. Zusätzlich fühlt er sich hier wohl. Für alle Beteiligten ist das definitiv eine gute Entscheidung und wir freuen uns, dass er zumindest erstmal bis zum Saisonende bleibt. Tarsis hat bis zum Saisonende fest unterschrieben und alles, was danach kommen könnte, werden wir dann sehen. Er hat hohe Ziele für sich und dass es auch völlig legitim.