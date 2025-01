Großer Jubel bei den Verantwortlichen von Rot-Weiß Oberhausen: Tarsis Bonga, der heiß umworben wurde, bleibt ein Kleeblatt.

Tarsis Bonga wird Rot-Weiß Oberhausen auch für die restliche Saison 2024/25 erhalten bleiben! Das gab der Tabellenvierte der Regionalliga West bekannt.

Dennis Lichtenwimmer, Sportchef der Oberhausener, freut sich über die Entscheidung von Bonga pro Rot-Weiß: "Die Tatsache, dass sich Tarsis noch vor Ende Januar pro RWO bekennt, freut uns natürlich sehr. So haben wir Planungssicherheit und können den Fokus komplett auf uns legen. In seinen ersten Monaten hat Tarsis nicht nur auf dem Platz abgeliefert. Sein professionelles Verhalten neben dem Platz reißt seine Mitspieler mit und davon profitieren letztlich wir alle. Entsprechend trägt er einen großen Teil zur Weiterentwicklung der Mannschaft bei, was ideal zu unserem Weg passt."

Der Vertrag, der nach RS-Informationen zu höheren Konditionen als den bisherigen abgeschlossen wurde, gilt bis zum 30. Juni 2025. Dann dürfte Bonga RWO ablösefrei verlassen.

Ob das passieren wird, entscheidet die sportliche Lage der Kleeblätter. Bei einem Regionalliga-Verbleib wird der 1,97-Meter-Mann mit Sicherheit gehen. Sollte RWO doch noch aufsteigen, dann wird Bonga wohl bleiben. Aber das ist alles Zukunftsmusik.

Wo wir beim Thema wären: Wie RevierSport erfuhr, setzte sich RWO zumindest für das kommende Halbjahr im Bonga-Tauziehen gegen die Liga-Konkurrenten Fortuna Köln, Tabellenzweiter, und auch Spitzenreiter MSV Duisburg durch. Beide Aufstiegsaspiranten hatten auch großes Interesse an dem RWO-Torjäger bekundet. Zudem war auch Nordost-Regionalligist Hallescher FC an einer Bonga-Rückkehr interessiert. Ein unterschriftsreifes Drittliga-Angebot lag ihm unserem Vernehmen nach nicht vor.

Im Oktober 2024 unterschrieb der bis dato vereinslose Stürmer seinen Vertrag an der Lindnerstraße und startete direkt voll durch. In neun Ligaspielen gelangen dem 28-Jährigen, der neben 89 Drittliga-Einsätzen auch 24-mal in der 2. Bundesliga und dreimal in der Bundesliga auf dem Rasen stand, insgesamt sechs Tore und zwei Assists. Nun bleiben ihm noch 16 weitere Ligaspiele, um diese Quote weiter auszubauen.





"Ich habe mir einige Gedanken dazu gemacht, was der beste Schritt für mich ist und habe dabei erkannt, wie wohl ich mich in Oberhausen fühle. Ich hatte ein sehr gutes knappes halbes Jahr, bin dabei sehr eng mit der Mannschaft zusammengewachsen und merke, wie gut es mit den Jungs und dem Trainerteam läuft. Deshalb stand nichts im Weg, den Vertrag nun zu verlängern", erklärt Bonga seinen Verbleib bei Rot-Weiß Oberhausen.