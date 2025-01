Beim KFC Uerdingen dreht sich mal wieder alles um eine mögliche Insolvenz. Drei Mitglieder wollen nun schnell eine außerordentliche Mitgliederversammlung erzwingen.

Die Zeit rennt, sie läuft gegen den KFC Uerdingen. Am 13. Januar wurde bekannt, dass das Finanzamt Krefeld einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen den Regionalligisten gestellt hat.

Ob dieses am Ende tatsächlich eröffnet wird, das steht noch nicht fest. Fest steht aber, dass Uerdingens Vorstandsvorsitzender Thomas Platzer und Berater Mehmet Eser alles dafür tun wollen, um die Insolvenz noch abzuwenden.

Auf der anderen Seite sind die beiden Vorstandsmitglieder Peter Kahstein und Dirk Röthig. Und die sind den meisten Fans ein Dorn im Auge, daher hat sich ein Mitglieds-Trio des KFC Uerdingen (Christoph Epping, Jörg Gredig, Udo van Koll) entschieden, zu handeln.

Ob das zeitlich so noch alles passt, das steht in den Sternen, aber das Trio will zumindest nichts unversucht lassen. Die drei KFC-Fans haben die anderen stimmberechtigten Mitglieder aufgerufen, mit ihrer Unterschrift eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen.

Die Uerdinger Vereinssatzung sieht in Paragraf 11 Nummer 15 vor, dass eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen ist, wenn die Berufung von einem Drittel aller stimmberechtigten Vereinsmitglieder schriftlich, unter Angabe des Zwecks und der Gründe, in ein und derselben Sache vom Vorstand verlangt wird.

Im Schreiben des Trios heißt es: "Wir wollen erreichen, dass diese Mitgliederversammlung gemäß § 11 Nummer 6 dem Verwaltungsrat empfiehlt, die Vorstandsmitglieder Kahstein und Röthig abzuberufen."

[url=www.mitgliederantrag-kfc.de]Hier[/url] kann man sich an der Aktion beteiligen

Denn sie sind der Meinung, dass die beiden Vorstandsmitglieder nicht im Sinne des Vereins handeln. Zu Beginn ihres Schreibens merken die KFC-Anhänger an: "Mit Bestürzung haben wir am 13. Januar 2025 erfahren, dass ein Insolvenzverfahren gegen unseren KFC eingeleitet werden soll. Gerade in diesen schweren Zeiten braucht der Verein dringend einen Vorstand, der die Interessen des Vereins vertritt, seine Mitglieder informiert und in wichtige Entscheidungen einbindet. Dies ist in der derzeitigen Zusammensetzung des Vorstandes nicht gegeben."

Besonders bestürzt seien die drei Initiatoren von einer Aussage von Röthig in einer Vereins-Meldung gewesen, wo er am 13. Januar zitiert wird: "Durch den Insolvenzantrag ist jede, auch die für den 22. Januar geplante Mitgliederversammlung obsolet.“

Dies sei ein Schlag ins Gesicht der KFC-Fans, die erwarten, gerade schwierigen Zeiten, dass sie "vom Vorstand zeitnah im Vorfeld über wichtige Entscheidungen informiert zu werden."

Wer sich an der Unterschriftenaktion beteiligen will, der kann auch am Donnerstag (16. Januar) ab 12 Uhr im Cafe Del Sol vorbeischauen.