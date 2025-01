Die Mannschaften der Regionalliga West starten größtenteils erfolgreich in die Vorbereitung auf die Rückrunde. Schalke tankt Selbstbewusstsein für den Abstiegskampf.

Während es in der Bundesliga schon wieder um Punkte geht, sind die Klubs der Regionalliga West in die Vorbereitung gestartet. Am Samstag (11. Januar) wurde daher bereits fleißig getestet.

Aufsteiger Sportfreunde Lotte, der ein herausragendes Jahr 2024 mit Platz drei zum Jahreswechsel krönte, musste nach einem 3:2-Erfolg über Hannover 96 II unter der Woche eine Niederlage hinnehmen. Gegen den SV Lippstadt verloren die Sportfreunde mit 2:3. Fatlum Elezi (45., Foulelfmeter) und Mats Facklam (62.) waren die Lotter Torschützen, für den Oberligisten traf unter anderem Maximilian Franke doppelt (9./89.).

Für die abstiegsbedrohte Reserve vom FC Schalke 04 startete das Jahr 2025 mit einem klaren Sieg. Gegen den ASC Dortmund – ebenfalls in der Oberliga Westfalen beheimatet – gewann die Mannschaft von Jakob Fimpel mit 5:1. Schon zur Pause stand es 4:0, die Schalker Treffer besorgten Ngufor Anubodem, Tristan Osmani, Yannick Tonye, Simon Breuer und Niklas Freese.

Auch der 1. FC Bocholt gestaltete sein Testspiel erfolgreich. Zu Gast war die SpVgg Vreden, die am Hünting ein 0:5 kassierte. Für die Mannschaft von Trainer Sunay Acar, der sich in seiner Defensive über einen Neuzugang freuen kann – RS berichtete – trafen Cedric Euschen, Celal Aydogan, Dominik Klann, Isaak Akritidis und Nicolas Hirschberger.

Für noch klarere Verhältnisse sorgte der SV Rödinghausen, der beim BSV Rehden zu Gast war. Ayodele Adetuma, Maximilian Hippe, Simon Engelmann, Leon Tia und Doppelpacker Abdul Fesenmeyer (2) sowie ein Eigentor stellten am Ende auf 7:0, fünf Treffer fielen bereits im ersten Durchgang.

Die Reserve des 1. FC Köln gewann gegen die SG Finnentrop-Bamenohl trotz verspielter 2:0-Führung noch mit 3:2, der SC Paderborn II besiegte Preußen Münster II mit 4:1.

Am 24. Januar startet offiziell die Rückrunde der Regionalliga West. Bereits eine Woche vorher (Samstag, 18. Januar, 14 Uhr) empfängt der SV Rödinghausen den Tabellenzweiten Fortuna Köln zum Nachholspiel.