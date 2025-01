Der 1. FC Bocholt nimmt in diesem Winter-Transferfenster eine Kader-Korrektur vor und hat einige Zu- und Abgänge zu vermelden.

Der 1. FC Bocholt hat Maik Amedick vom Ligakonkurrenten SC Paderborn II verpflichtet. Der 22-jährige Defensivspieler ist nach Maximilian Adamski (Fortuna Düsseldorf II) und Celal Aydogan, wie Amedick zuletzt für Paderborns U21 am Ball, der dritte Zugang für Trainer Sunay Acar.

Derweil haben mit Phillip König (FSV Luckenwalde) und Jan Wellers (Sportfreunde Lotte) auch zwei Spieler den amtierenden Regionalliga-West-Vize-Meister verlassen.

Zurück zum jüngsten Bocholter Zugang: Amedick wurde seit früher Jugend im Nachwuchsleistungszentrum des Bundesligisten Borussia Dortmund ausgebildet, ehe ihn der BVB in der Saison 2021/2022 zum SC Wiedenbrück verliehen hat. Im Sommer 2023 wechselte der Linksfuß fest nach Wiedenbrück. Zu Beginn der laufenden Saison folgte der Wechsel zum SC Paderborn II. Insgesamt bringt es Maik Amedick auf 88 Regionalliga-Spiele (drei Tore, drei Vorlagen).

Christopher Schorch, Geschäftsführer Sport und Organisation beim 1. FC Bocholt, sagt: "Ich kämpfe schon seit zwei Jahren um Maik, den ich sehr schätze. Er ist ein sehr guter Typ und Fußballer, der sowohl auf der Innenverteidiger- auch auf der Sechserposition spielen kann. Er ist Linksfuß, hat eine gute Größe und ist sehr zweikampfstark. Mit Maik werden wir einen Schritt nach vorne machen. Unsere Planungen für den Defensivbereich sind damit abgeschlossen. Ich danke dem SC Paderborn für die gute, vertrauensvolle Abwicklung dieses Transfers."

Maik Amedick: "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe am Hünting. Der Mannschaft möchte ich helfen, an die guten Leistungen aus der Vorsaison anzuknüpfen und wieder oben anzugreifen."

Sunay Acar, Cheftrainer des 1. FC Bocholt, ergänzt: "Ich freue mich sehr über diese Verpflichtung. Maik hat eine sehr gute Ausbildung in Dortmund genossen, war in Wiedenbrück früh einer der Leistungsträger und kennt die Liga trotz seines jungen Alters schon sehr gut. Er bringt gutes Spielverständnis und viel Spielverständnis mit. Zudem ist Maik ein absoluter Teamplayer, der Verantwortung übernimmt. Ich denke, er wird eine wichtige Rolle bei uns in der Mannschaft einnehmen."