Erst unter der Woche, im Türkei-Trainingslager, hatte sich Frederic Baum von seinen Mannschaftskollegen bei Alemannia Aachen verabschiedet. Jetzt steht der neue Verein fest.

Seit sechseinhalb Jahren war Frederic Baum Teil von Alemannia Aachen, seit 2019 gehörte der inzwischen 24-Jährige zum Profikader. Das macht ihn zum dienstältesten Spieler im Kader des Drittligisten.

Unter der Woche verabschiedete sich der defensive Mittelfeldspieler im Türkei-Trainingslager des Drittligisten. Er nahm den Flieger zurück Richtung Deutschland. Nun ist auch das neue Ziel von Baum bekannt.

Baum verstärkt den abstiegsbedrohten West-Regionalligisten Eintracht Hohkeppel. Das bestätigte Sportdirektor Kevin Theisen dieser Redaktion.

2018 wechselte Baum aus der Jugend des FC Viktoria Köln zur U19 von Alemannia Aachen. Bei der Alemannia wurde er zum Profi und schnell einer der Publikumslieblinge. Nach sechseinhalb Jahren voller Höhen und Tiefen müsse er einen anderen Weg gehen um weiterzukommen, erklärte Baum: "Ich möchte mehr Spielzeit erhalten. Das ist der einzige Grund für meinen Wechsel."

Die Hohkeppeler freuen sich indes auf eine echte Verstärkung. Theisen: "Wir freuen uns riesig, dass wir unseren nächsten Wunschspieler vom Projekt Eintracht Hohkeppel überzeugen konnten. Wir sind fest davon überzeugt, dass Freddys Mentalität und seine Spielidee unsere Defensive enorm verstärken wird."

Baum ergänzt: "Ich freue mich sehr, dass der Wechsel geklappt hat. Nach guten Gesprächen mit dem Trainer und den Verantwortlichen habe ich ein gutes Gefühl. Nun freue ich mich hier zu sein und mit anpacken zu können, damit die Ziele des Vereins erreicht werden."

Eintracht Hohkeppel: Hohkeppel verpflichtete auch Auouri

Baum wird auf einen Aachener Mannschaftskollegen treffen. Denn mir Ayman Aourir hatte sich Hohkeppel erst vor wenigen Tagen verstärkt.

Sportdirektor Theisen und Teammanager Mehmet Dogan erklärten: "Ayman war einer unserer Wunschspieler. Schon beim ersten Treffen hat er uns deutlich signalisiert, dass er mit viel Motivation und Begeisterung die Aufgabe in Hohkeppel annehmen möchte. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Einstellung und seinem Talent eine wertvolle Verstärkung für uns sein wird. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm und sind gespannt darauf, was er bei uns leisten wird."

Aourir kam zuletzt in Aachen, wie Baum, nur auf wenig Spielzeit. In der Hinrunde der 3. Liga kam der 20-Jährige nur auf zwei Einsätze und zu einer Partie im Mittelrheinpokal. Seit seinem 14. Lebensjahr spielte der Mittelfeldmann bei Bayer Leverkusen, wo er auch einen Profivertrag erhielt. Doch aufgrund zu weniger Einsätze zog es ihn nach Aachen, nun versucht er in der Regionalliga einen Neustart.