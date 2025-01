Bei Alemannia Aachen gibt es einen Abschied nach sechseinhalb Jahren. Der Spieler informierte die Fans im Trainingslager persönlich.

Seit sechseinhalb Jahren ist Frederic Baum Teil von Alemannia Aachen, seit 2019 gehört der inzwischen 24-Jährige zum Profikader. Das macht ihn zum dienstältesten Spieler im Kader des Drittligisten.

Insofern dürfte die Nachricht, die sich am Montagabend verbreitete, eine schmerzhafte für Verantwortliche, Fans und vor allem Baum selbst sein. Denn der Mittelfeldspieler verlässt den Verein. Das teilte er den Fans, die mit dem Team ins Trainingslager im türkischen Belek gereist waren, persönlich mit.

Die Aachener teilten ein Video von Baums Rede vor den Anhängern. Nach sechseinhalb Jahren voller Höhen und Tiefen müsse er einen anderen Weg gehen um weiterzukommen, erklärte Baum dort. "Ich möchte mehr Spielzeit erhalten. Das ist der einzige Grund für meinen Wechsel."

Denn in dieser Saison kommt Baum so gut wie gar nicht zum Zug. Nur einen Kurzeinsatz in der 3. Liga kann er vorweisen, dazu zwei Spiele im Mittelrheinpokal. Dass Baum aber überhaupt bis zuletzt das Aachener Trikot trug, ist nicht selbstverständlich.

Der frühere U19-Kapitän des Vereins blickt auf eine lange Verletzungshistorie zurück, mit einem Kreuzbandriss im Jahr 2021 als Tiefpunkt. Doch Baum kämpfte sich zurück. In der Saison 2022/23 gehörte er zum Stammpersonal, auch im folgenden Aufstiegsjahr stand der Defensivspezialist regelmäßig auf dem Rasen.

"Ich möchte mich vom tiefsten Herzen bei euch Fans und den Verantwortlichen bedanken", sagte er zum Abschied. "Ich durfte gemeinsam mit dem Verein wachsen. Vor zweieinhalb Jahren sind wir fast abgestiegen und haben in einer trostlosen Kulisse vor 3000 Zuschauern gespielt. Dann haben wir es zum Doublesieg und Aufstieg gebracht und vor über 30.000 Fans gespielt. Auf dem Heimflug werde ich sicher noch ein Tränchen verdrücken."

Aachen-Rückehr im Sommer?

Es sei eine große Ehre gewesen, "den Adler auf der Brust zu tragen. Es ist hoffentlich nur ein Abschied auf Zeit." Und das könnte es tatsächlich sein. Denn im kommenden halben Jahr wird Baum für einen Klub aus der Regionalliga auflaufen.

Danach aber könnte er zurückkehren. Denn laut Geschäftsführer Sascha Eller planen die Aachener, wieder eine zweite Mannschaft ins Leben zu rufen, die womöglich in einer höheren Liga starten darf. Und es gibt Überlegungen, Baum dort einzubinden - als "Leitfigur", wie Eller sagte. Ob das klappt, wird die Zukunft zeigen. Für den Moment sprach Eller aus, was sich wohl alle Anwesenden dachten: "Dein Abschied tut extrem weh."