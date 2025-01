Der MSV Duisburg hat in seinem spanischen Trainingslager das erste und einzige geplante Testspiel gewonnen.

"Wir gucken, dass wir so gut wie jedem Spieler 45 Minuten Einsatzzeit geben. Das ist auch wichtig für die Belastungssteuerung. Wir haben viel trainiert und keine Rücksicht auf das Testspiel genommen. Da müssen die Spieler auch ihren inneren Schweinehund überwinden und Gas zu geben. Das wissen unsere Spieler. Sandhausen ist ambitioniert, hat den Trainer noch einmal gewechselt und will sicherlich in der 3. Liga noch einmal angreifen. Sie sind körperlich sicherlich ein wenig weiter, weil sie auch länger gespielt haben und auch früher wieder ins Liga-Programm einsteigen", sagte MSV-Trainer Dietmar Hirsch noch vor dem Spiel.

Gesagt, getan: Die Duisburger Profis erhörten die Worte ihres Coaches. Dicke Beine und trotzdem ein dickes Zeichen der Profis des MSV Duisburg: In dem Testspiel im Trainingslager in Spanien in Jerez de la Frontera gewann der Regionalliga-West-Erste gegen Drittliga-Topklub SV Sandhausen mit 1:0.

Joshua Bitter (45.) brachte den MSV nach einer tollen Kombination über Kilian Pagliuca und Jan-Simon Symalla in Führung. Dieser Treffer langte dann auch zum Sieg der Zebras.

Am Mittwoch werden die Zebras am Vormittag trainieren, der Nachmittag ist dann für die Duisburger Profis frei. Am Donnerstag und Freitag stehen dann noch jeweils zwei Einheiten am Tag auf dem Programm. "Und wir haben am Freitag auch noch einmal einen schönen Mannschaftsabend gemeinsam verbringen", ergänzt Hirsch.

Die Statistik zum Spiel

Sandhausen (1. Halbzeit): Rehnen – Zander, Fuchs, Lang, Carls – Butler, Mühling, Lokaj, Fehler – Halimi, Ehrlich (73. Ehlich)

Sandhausen (2. Halbzeit): Richter – Kreuzer, Lorch, Lewald, Ehlich – Stolze, Lambert, Schikora, Iwe – Baumann, Otto.

MSV (1. Halbzeit): Braune –Bitter, Fleckstein, Hahn, Coskun – Egerer, Pagliuca – Symalla, Meuer, Sussek – Fakhro.

MSV (2. Halbzeit): Paris – Montag, Bitter, Uzelac, Göckan – Tugbenyo, Michelbrink, Bookjans – Hartwig, Wegkamp, Willms.

Tore: 0:1 Bitter (45.)

Gelbe Karten: - Tugbenyo