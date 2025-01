Nachdem der 1. FC Bocholt zuletzt zwei Abgänge bekanntgab, konnte der amtierende Regionalliga-West-Vize einen weiteren neuen Spieler vorstellen.

Phillip König (Ziel unbekannt) und Jan Wellers (Sportfreunde Lotte) haben den 1. FC Bocholt verlassen. Nun wurde auch der zweite Winter-Zugang am Hünting präsentiert.

Nach der Verpflichtung von Maximilian Adamski von Fortuna Düsseldorf II hat der 1. FC Bocholt erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Celal Aydogan unter Vertrag genommen. Der 21-jährige Defensivallrounder war zuletzt für die U21 des Zweitligisten SC Paderborn 07 aktiv.

Aydogan lief im Seniorenbereich bislang für den TSV Steinbach Haiger, den SV Straelen, Rot Weiss Ahlen sowie den SC Paderborn 07 auf und bringt es auf 16 Einsätze in der Regionalliga West, in denen ihm ein Treffer und zwei Assists gelangen.

Der gebürtige Duisburger ist im zentralen Mittelfeld flexibel einsetzbar und kann auch in der Innenverteidigung spielen.

Celal Aydogan selbst sagt: "Der 1. FC Bocholt hat sich in den vergangen Jahren einen Namen gemacht, weshalb ich stolz bin, das Trikot in Zukunft tragen zu dürfen. Ich will dem Team helfen und bin zuversichtlich, mit der Mannschaft in die obere Tabellenhälfte zurückzukehren, da ich mich auch schon von der Qualität der Mannschaft überzeugen konnte."

Christopher Schorch, Sportgeschäftsführer beim 1. FC Bocholt, sagt über Aydogan: "Celal hat sich schon im Dezember bei uns mittrainiert, nachdem er frühzeitig seinen Vertrag in Paderborn aufgelöst hatte. So konnten wir ihn uns eine Woche anschauen. Da hat er Gas gegeben, gezeigt, dass er es kann und für den 1. FC Bocholt spielen will. Er bringt eine unfassbare Physis mit, ist laufstark und hat ein gutes Zweikampfverhalten. Celal ist noch jung und er wird sich bei uns sehr gut weiterentwickeln können. Deswegen freue ich mich auf ihn."

Auch Cheftrainer Sunay Acar freut sich über den Neuzugang: "Ich bin sehr froh, dass wir Celal bekommen haben. Er ist ein charakterstarker Junge, der auch eine mentale Stärke mitbringt, für sein Alter aber noch sehr viel Entwicklungspotential hat. Celal ist physisch und läuferisch schon unheimlich stark. Er ist zudem beidfüßig und kann im Mittelfeld auf der Sechs, Acht und Zehn spielen. Ich glaube, wir werden an dem Jungen noch sehr viel Freude haben."