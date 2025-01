Rene Lewejohann hat am Sonntag mit der Traditionsmannschaft des FC Schalke 04 das NRW-Taditionsmasters bestritten. Eine willkommene Abwechslung für den Trainer des KFC Uerdingen.

Rene Lewejohann hat am Sonntag beim 18. NRW-Traditionsmasters für den FC Schalke 04 gespielt. Für den leidgeprüften Trainer des KFC Uerdingen eine willkommene Abwechslung.

"Das königsblaue Trikot anzuhaben, ist immer etwas Besonderes", sagte Lewejohann anschließend. "Es macht immer wieder Spaß. Ich genieße den Tag hier. Man sieht die Mentalität, die die alten Haudegen immer noch haben. Wenn man auf der Platte steht, will keiner verlieren."

Für "Lewe" auch so etwas wie eine mentale Auszeit vom Dauertheater des KFC Uerdingen, dem seine Mannschaft in der Hinserie konstant getrotzt hat. Als Trainer hat er den Aufsteiger auf Kurs Klassenerhalt gehalten. Ob das Kunststück in der Rückserie nochmal gelingen kann? "Jeder sieht ja, was bei uns los ist und welchen Widerständen wir immer wieder ausgesetzt sind. Es ist aber oft kräftezehrend und anstrengend. Aber nichtsdestotrotz versuchen wir uns immer wieder auf das Sportliche zu fokussieren", erklärte Lewjohann. Und schob nachdenklich hinterher: "Aber dass das nicht immer funktioniert, ist auch klar."

Dennoch bleibt er optimistisch: "Zuversichtlich macht mich, dass die Kabine sauber ist. Dass wir getragen werden durch die Energie, die die Grotenburg ausstrahlt, die unsere Fans auf uns übermitteln, der überragende Transport der Tribünen, der uns jedes Mal begleitet durch die gesamte Saison."

Allerdings sei es irgendwann dann auch nicht mehr möglich, alle Störgeräusche auszuschalten. "Aber es ist auch klar, dass mehr denn je Ruhe einkehren muss", mahnte der KFC-Coach. "Wir sind auch nur Menschen in der Kabine. Wir haben nie rumgeheult und sind immer bei uns geblieben. Das macht uns auch stark. Das versuchen wir auch weiterhin. Aber es wäre einfach nur schön, wenn jetzt Struktur reinkäme."

Ob er überhaupt noch davon ausgeht, die Saison mit dem KFC Uerdingen in der Regionalliga West zu beenden? "Wir als Mannschaft liefern, wir zeigen, wie es geht. Jetzt hoffe ich einfach, dass sich alles Weitere um uns herum auch regelt."

Das erste Spiel nach der Winterpause findet für Lewejohann dann mit dem KFC Uerdingen ausgerechnet gegen die U23 des FC Schalke 04 statt.