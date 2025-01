Die Sportfreunde Lotte haben sich im laufenden Winter-Transferfenster noch einmal mit einem Angreifer verstärkt.

Ein Neuzugang für die Sportfreunde Lotte: Mats Facklam, der erst in den letzten Stunden seinen Vertrag beim Nordost-Regionalligisten Greifswalder FC auflöste, schließt sich dem Tabellen-Dritten der West-Staffel an.

"Mit Mats und seiner Größe bekommen wir eine zusätzlich neue Komponente in unser Spiel. Gleichzeitig verfügt er trotzdem über eine gute fußballerische Qualität", erklärt Sportfreunde-Coach Fabian Lübbers.

Für den 1,96-Meter großen Mittelstürmer Facklam ist es bereits das zweite Engagement am Lotter Kreuz. Schon in der Drittliga-Rückrunde 2017/2018 stand der 28-Jährige bei den Blau-Weißen aus dem Tecklenburger Land unter Vertrag. In zehn Spielen traf Facklam kein einziges Mal für Lotte. Das soll sich natürlich im zweiten Anlauf bei den Sportfreunden ändern.

Auch wenn Facklam zuletzt wenig spielte und nur fünf Einsätze für Greifswald verbuchte, weiß er sehr gut, wo das Tor steht. Insgesamt bestritt Facklam 27 Spiele (drei Tore) in der 3. Liga, 105 Regionalliga-Begegnungen (30 Treffer) sowie 36 weitere Oberliga-Partien im hohen Norden (26 Tore). Nun, im Jahr 2025, wird der groß-gewachsene Stürmer erstmals in der Regionalliga West auflaufen.

Eintracht Norderstedt, Holstein Kiel II, Teutonia 05 Ottensen und VfB Lübeck, SV Eichede, Sportfreunde Lotte und zuletzt Greifswalder FC waren Facklams bisherige Stationen. Dieser freut sich auf die Rückkehr nach Lotte.

Facklam: "Ich freue mich sehr wieder in Lotte zu sein! Hier war meine erste Station im Profibereich und ich habe mich damals wohlgefühlt."

Mit dem neuen "Riesen" im Angriff haben die Sportfreunde Lotte in der Restrunde einiges vor. Coach Lübbers betont: "Wir werden versuchen lange oben mit dranzubleiben und dann das Maximum versuchen rauszuholen. Dazu werden wir alles investieren, um in der nächsten Saison wieder am DFB-Pokal teilnehmen zu dürfen. Dorthin gibt es zwei Wege: zum Einen die Liga, wo wir uns als bester westfälischer Verein qualifizieren würden und zum Anderen der Westfalenpokal, wo wir im Halbfinale stehen und ebenfalls noch die Chance auf den Titel haben."