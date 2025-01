Neues Jahr, aber nichts Neues beim KFC Uerdingen: So könnte man es sagen. Denn die Probleme bleiben. Mittlerweile scheinen auch einige Spieler genug zu haben.

Der KFC Uerdingen könnte zu seinem ganzen Theater auf der Führungsebene nun auch ein sportliches Problem bekommen. Wie RevierSport erfuhr, erwägen einige Spieler den Verein im Januar-Transferfenster zu verlassen.

So auch Kapitän Tim Stappmann. An dem Leistungsträger des KFC sind nach unseren Informationen einige Drittligisten interessiert. Der 25-jährige Innenverteidiger bestritt 17 von 18 möglichen Spielen und ist der Anker in der Mannschaft von Trainer Rene Lewejohann.

Ähnliches gilt für Melvin Ramusovic, der auf der Sechser-Position ein wichtiger Bestandteil im Spiel von Coach Lewejohann ist. Beide Spieler werden von Robert Laub - "Royal-Management International" - beraten. Der 53-Jährige, der auch noch auf sein Berater-Honorar aus dem Sommer 2024 wartet, hat die Faxen dicke und spricht Klartext.

RevierSport hat Laub zu einigen Themen rund um den KFC Uerdingen befragt.

Robert Laub über...

... mögliche Winter-Abgänge von Stappmann und Ramusovic: "Es ist so, dass beide Jungs in der Hinrunde sehr gut performt haben. Beide haben auch eine Vergangenheit in der 2. Bundesliga. Interessenten aus der 3. Liga haben sich bereits erkundigt. Mehr möchte ich aktuell dazu nicht sagen. Aber wenn man Leistungsträger halten will, sollten zumindest die Basics stimmen - heißt: pünktliche Gehalts- und Prämienzahlungen sowie interne Kommunikation. Das ist beim KFC Uerdingen leider nicht der Fall."

... die fehlenden Ansprechpartner beim KFC Uerdingen: "Wenn Sie mich zur Kommunikation beim KFC fragen, dann kann ich nur eine Antwort geben: 'Setzen, sechs!' Es gibt sozusagen überhaupt keine Kommunikation. Im Sommer 2024 habe ich mit Kapitän Tim Stappmann und Sechser Melvin Ramusovic zwei absolute Leistungsträger zum KFC transferiert. Die Jungs liefern Woche für Woche beste Leistungen auf dem Platz. Stappmann ist auch außerhalb des Platzes ein gefragter Mann geworden. Leider. Das muss man an dieser Stelle erwähnen. Denn er ist derjenige, der als Erster gefragt wird, wenn die Gehaltszahlungen nicht pünktlich kommen und er muss sich dann mit dem Thema auseinandersetzen. Viele Jungs aus dem Team, die Sorgen haben, holen sich bei ihm Rat. Seine Sozialkompetenz ist hervorragend. Ich würde mir für alle Spieler des KFC Uerdingen eine bessere Kommunikation intern wünschen. Da sind die Herren Röthig und Kahstein gefragt, vor allem wenn die Gehalts- und Prämienauszahlungen ausbleiben. Weihnachten und Neujahr ohne Gehalt: Das muss man sich erstmal vorstellen! Einige der Jungs haben Familien, Frau und Kind/Kinder. Umso mehr: Hut ab vor diesen Jungs und auch vor dem Trainerteam, was sie die trotz aller Widrigkeiten leisten."

... offene Beraterhonorare: "Meine Vermittlungshonorare waren Anfang August 2024 zur Zahlung fällig. Trotz mehrerer Erinnerungen gab es keinerlei Reaktion. Vor rund drei Wochen kam dann mal eine merkwürdige Email, die zum Schluss mit 'der Vorstand' unterzeichnet war - ohne Namen. Die Forderung der Verfasser: Unsere Agentur möge doch die Honorar-Forderungen beziffern und die entsprechenden Nachweise beifügen. Die Verfasser dieser Email könnten mal einen Blick in die Verträge der Spieler werfen und die dazugehörigen dem KFC vorliegenden Honorarvereinbarungen. Ferner hat unsere Agentur, nachdem die Rechnungen im August nicht beglichen wurden, drei Erinnerungen beziehungsweise Mahnungen an den KFC geschickt und zugestellt, selbstverständlich jedes Mal mit den entsprechenden Kopien der notwendigen Dokumente. Es ist leider nichts passiert."

... die Verantwortlichen des KFC Uerdingen: "Ich könnte als Jurist per sofort die Forderungen durchsetzen und zwar so, dass es dem KFC weh tut. Noch aber habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die zwei Herren aus dem Vorstand ihre Hausaufgaben erledigen. Wenn sie überfordert sind, dann müssen sie Platz machen für fähigere Leute. Ich habe bislang das Gefühl, dass außer Herr Mehmet Eser - der nachweislich seit Monaten Spielergehälter über seine Agentur in Form von Darlehen an die Spieler überweist und nicht nur Geld sondern auch Herzblut in den KFC steckt, und Herrn Thomas Platzer - keiner wirklich das Wohl des KFC vorrangig betrachtet. Die einmaligen Fans und dieser traditionsreiche Klub hätten es allemal verdient, dass es einen Vorstand gibt, der zu einhundert Prozent die Interessen des KFC vertritt und nicht eigene Machtpositionen ausnutzt, um im Rampenlicht zu stehen."