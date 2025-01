Eintracht Hohkeppel ist in die Vorbereitung auf die Regionalliga-West-Restrunde gestartet. Mit Enzo Wirtz. Der Top-Stürmer wird heiß umworben.

Freitag, 3. Januar 2025, 10 Uhr: Regionalliga-Wes-Klub Eintracht Hohkeppel ist in die Vorbereitung auf die Restrunde gestartet. Und das am Vormittag.

"Ab sofort haben wir auf Profifußball umgestellt und wir werden zweimal am Tag trainieren. Das haben wir bereits vor dem Jahreswechsel angekündigt und ziehen das jetzt auch durch", erzählt Mahmut Temür, Sportlicher Leiter des Tabellen-15. der Regionalliga West, gegenüber RevierSport.

Bis auf Janos Löbe, der berufsbedingt seinen Vertrag aufgelöst hat, und dem verletzten Dino Bisanovic (Kreuzbandriss) konnte Eintracht-Cheftrainer Iraklis Metaxas beim Auftakt alle Mann begrüßen. Auch Enzo Wirtz.

Der Top-Mann der Eintracht - 18 Spiele, zehn Tore, vier Vorlagen - erhielt nämlich in den vergangenen Tagen einen verlockenden Anruf. Der MSV Duisburg griff in Person von Sportchef Chris Schmoldt zum Hörer und erkundigte sich nach Wirtz' Lage in Hohkeppel.

Enzo Wirtz in Zahlen Wuppertaler SV: 67 Spiele, 9 Tore, 3 Vorlagen Eintracht Hohkeppel: 50, 34, 9 Rot-Weiss Essen: 43, 14, 1 SV Rödinghausen: 40, 6, 1 FC Wegberg-Beeck: 37, 6, 0 1. FC Kaan-Marienborn: 33, 8, 3 1. FC Mönchengladbach: 17, 4, 4 Bonner SC: 4, 2, 0

Klar: Wirtz dürfte einem Wechsel zum Tabellenführer der Regionalliga West nicht abgeneigt sein. Aber die Eintracht schiebt diesem - zumindest aktuell - einen Riegel vor. "Wir lassen Enzo nicht gehen. Jeder kann ja seine Quote sehen: die ist sehr stark. Er ist quasi unser bester Mann", erklärt Temür.

Dieser verrät aber auch: "Ich muss auch sagen, dass es bislang kein Angebot des MSV Duisburg gab. Die Duisburger haben den direkten Kontakt zu Enzo gesucht und mit uns nicht gesprochen. Er hat hier auf jeden Fall einen gültigen Vertrag. Der MSV wird auch wissen, dass solch ein Spieler eine Ablöse kostet."

Bleibt abzuwarten, wie sich diese Personalie noch entwickelt. Schließlich hat das Transferfenster noch den ganzen Januar geöffnet. Und der 29-Jjährige Wirtz wird sicherlich die Chance auf einen MSV-Wechsel nicht so schnell aufgeben. Aber, klar: Hier müssen die Duisburger den nächsten Schritt wagen und (finanziell) Hohkeppel entgegenkommen.

Die Eintracht ist selbst noch auf der Suche nach Verstärkungen. Temür: "Wir führen zwei, drei vielversprechende Gespräche. Aber noch ist die Tinte nicht trocken. Klar ist aber auch, dass wir Verstärkungen benötigen." Zur Erinnerung: Eintracht Hohkeppel belegt einen Abstiegsplatz und liegt fünf Punkte hinter dem rettenden Ufer zurück.