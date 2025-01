Die Zeit von Sascha Mölders beim MSV Duisburg ist schon lange vorbei. Dennoch drückt er seinem Ex-Verein im Kampf um den Aufstieg die Daumen.

Zum Ende des Jahres ist der MSV Duisburg auf dem besten Weg, in der kommenden Saison wieder in der 3. Liga zu spielen. Mit sechs Punkten Vorsprung stehen die Meidericher an der Tabellenspitze der Regionalliga West und haben damit alles in der eigenen Hand.

Das ist auch Sascha Mölders nicht entgangen. Der 39-Jährige spielte selbst zwischen 2007 und 2008 für die Zebras in der Bundesliga, ehe er nach dem Abstieg in die 2. Liga zu Rot-Weiss Essen wechselte. In einem Interview mit „wettbasis.com“ blickte er mit Wohlwollen auf die aktuelle Situation beim MSV Duisburg.

„Ich glaube, jeder MSV-Duisburg-Fan ist erleichtert, es stand ja im Raum, dass sie da irgendwelche Probleme hatten und das zum Glück vom Tisch ist“, sagte er. Dass der MSV auch weiterhin in der Liga bestehen kann, steht für ihn außer Frage. Der Grund: „Auf der Strecke glaube ich schon, dass Duisburg den besten Kader der Liga hat. Man hat ja immer wieder gesehen, was sie eigentlich für eine Qualität haben. Ich glaube schon, dass es am Ende reichen wird, dass sie zurück in die 3. Liga kommen.“

Dort hatte der MSV Duisburg vor noch gar nicht allzu langer Zeit sogar noch um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mitgespielt. Auch wenn sie mittlerweile in der Viertklassigkeit angekommen sind, ist die Begeisterung bei den Fans ungebrochen. Bei den Heimspielen stellt der MSV den besten Zuschauerschnitt unter allen Regionalligisten in Deutschland. Über 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kommen im Schnitt.

„Man weiß es doch, im Ruhrgebiet, die Fans, die leben das. Die gehen lieber ins Stadion, anstatt sich was zu essen zu holen“, meinte Mölders. „Die stehen zu ihrem Verein, selbst wenn sie mal noch ein, zwei, drei Ligen runter müssen. Das ist das Geile im Ruhrgebiet. Das zeichnet auch Duisburg aus.“

Dennoch dürften weder die Fans noch Sascha Mölders etwas dagegen haben, wenn der MSV Duisburg in der kommenden Saison wieder in der Drittklassigkeit stehen wird.