Die Sportfreunde Lotte erleben als Aufsteiger eine bislang tolle Spielzeit in der Regionalliga West. Trainer Fabian Lübbers zieht ein Halbzeit-Fazit und blickt voraus.

18 Spiele, 35 Punkte, Platz drei: Die Sportfreunde Lotte spielen eine hervorragende Saison.

SFL-Trainer Fabian Lübbers über...

... … die Hinrunde in der Regionalliga: "Mit dem ersten Halbjahr der Saison sind wir sehr zufrieden. Wir haben als Aufsteiger 35 Punkte auf dem Konto, haben die beste Offensive und stehen auf dem 3. Tabellenplatz. Auch mit der Art und Weise, wie wir in den meisten Spielen aufgetreten sind, bin ich sehr zufrieden und sehe eine gute Entwicklung bei jedem einzelnen Spieler und bei uns als Team.

... den schönsten Moment der bisherigen Saison: "Den schönsten Moment auszusuchen, ist sicherlich schwierig. Da gibt es mehrere Momente. Ich sehe da zum Beispiel die ersten beiden Spieltage. Zum Auftakt, nach zwei Jahren in der Oberliga, mit dem Spiel vor über 3000 Zuschauern in Uerdingen, welches wir sehr souverän gewonnen haben und auch der Heimauftakt gegen unseren Nachbarn Gütersloh, welchen wir in der 97. Minute mit dem Treffer zu 3:2 gewonnen haben - das waren tolle Momente. Natürlich dann auch das Spiel vor knapp 18.000 Zuschauern in Duisburg, was ein tolles Erlebnis war und jedem Einzelnen gezeigt hat, dass es sich lohnt hart zu arbeiten, um jede Woche solche Spiele erleben zu dürfen."

... den schlimmsten Moment der bisherigen Saison: "Der für mich unschönste Moment war unser Spiel in Düren. Dort sind wir zuvor mit vier Siegen und als Tabellenführer hingefahren und haben es nicht geschafft unsere Stärken auf den Platz zu bekommen, da wir meiner Meinung nach auch den Gegner zu leichtsinnig genommen haben, was in der Regionalliga nicht möglich ist. Wenn du die Einstellung nicht auf den Platz bekommst, wirst du in der Liga keine Spiele gewinnen."

... die Ziele für 2025 und was passiert noch im Winter? "Zunächst einmal soll jeder die kleine Pause jetzt genießen und dann wünsche ich mir, dass jeder Spieler gesund ins neue Jahr kommt. Sportlich wollen wir uns immer weiterentwickeln und uns verbessern. Wir werden versuchen lange oben mit dran zu bleiben und dann das Maximum versuchen rauszuholen. Dazu werden wir alles investieren, um in der nächsten Saison wieder am DFB-Pokal teilnehmen zu dürfen. Dorthin gibt es zwei Wege: zum Einen die Liga, wo wir uns als bester westfälischer Verein qualifizieren würden und zum Anderen der Westfalenpokal, wo wir im Halbfinale stehen und ebenfalls noch die Chance auf den Titel haben."