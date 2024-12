Mit dem Punkteschnitt des MSV Duisburg kann man nur aufsteigen. Am Samstag geht es zum Jahresabschluss gegen den Gegner, wo die bärenstarke Hinrunde seinen Anfang nahm.

Ein letztes Mal tritt der MSV Duisburg am Samstag (14 Uhr) in der Regionalliga West an. Dann geht es - vor erwarteten 15.000 Zuschauern - gegen den FC Gütersloh.

Gegen den Gegner, wo im Sommer nach dem Abstieg und dem Zusammenstellen eines komplett neuen Kaders alles begann. Bis auf Jannik Zahmel, Jihad Boutakhrit und Franko Uzelac kann MSV-Coach Dietmar Hirsch aus dem Vollen schöpfen.

Und er kann das schaffen, was bisher keiner in der Regionalliga West geschafft hat. Gewinnen die Duisburger auch das Heimspiel gegen Gütersloh, würden sie mit einem Schnitt von 2,5 Punkten pro Partie in die Winterpause gehen.

Das Polster würde dann mindestens sechs Punkte plus das bessere Torverhältnis betragen, nachdem die U23 der Gladbacher unter der Woche gegen den 1. FC Köln beim 0:0 Punkte abgab. Hirsch: "Natürlich bekommen wir das mit, wir schauen auch auf die Konkurrenz. Für uns ist es immer positiv, wenn die Konkurrenz Punkte liegen lässt."





Anders soll es am Samstag laufen, hier will der Favorit aus Duisburg eine fast perfekte erste Serie krönen und das 13. Spiel in Serie ungeschlagen bleiben. Hirsch: "Ich halte mich nicht mit Serien auf, mich interessiert nur das nächste Spiel. Jeder Sieg bringt aber Selbstvertrauen. Wir wissen aber auch, dass jeder Gegner diese Serie brechen will."

Im Hinspiel setzte sich der MSV mit 1:0 durch, es war der Start einer starken Hinrunde, was den Gegner betrifft, rechnet Hirsch mit keinen großen Überraschungen: "Gütersloh spielt oft in derselben Grundordnung. Sie hatten eine Schwächephase, sind aber mittlerweile stabil."

Punkte im Schnitt bei den bisherigen Meistern der Regionalliga West

2012/13: Sportfreunde Lotte: 86 Punkte / (85)2,26 Punkte pro Spiel (80 Punkte hätten zum Aufstieg gereicht)

2013/14: Fortuna Köln: 76 / 2,11 ( 70)

2014/15: Borussia Mönchengladbach II: 69 / 2,03 (69)

2015/16: Sportfreunde Lotte: 83 / 2,31 (69)

2016/17: Viktoria Köln: 72 / 2,12 (64)

2017/18: KFC Uerdingen: 76 / 2,24 (73)

2018/19: Viktoria Köln: 67 / 1,97 (65)

Die Saison 2019/20 wurde aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus abgebrochen. Der SV Rödinghausen hatte nach 26 Spielen 63 Punkte. Den Schnitt von 2,42 Punkten pro Spiel hat auch nicht der Tabellenzweite SC Verl, der nach damals erst gespielten 22 Partien 53 Punkte sammelte (2,41 Punkte pro Spiel).

2020/21: BVB II: 93 / 2,33

2021/22: Rot-Weiss Essen: 87 / 2,29

2022/23: Preußen Münster: 79 / 2,32

2023/24: Alemannia Aachen: 75 / 2,21

2024/25: Erster aktuell der MSV Duisburg: 42 / 2,47