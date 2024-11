Die Krise des FC Schalke 04 II wird immer größer. Zur Halbzeit der Saison liegt die U23 des S04 mit einem Acht-Punkte-Rückstand auf das rettende Ufer auf dem vorletzten Platz.

Wieder kein Sieg im heimischen Parkstadion für die Zweitvertretung des Zweitligisten FC Schalke 04. Gegen Fortuna Köln gab es eine 0:1-Niederlage. Damit blickt S04 II nach acht Heimspielen auf lediglich fünf Punkte und dabei nur einem Sieg zurück.

Der Abstand auf das rettender Ufer ist nach 17 von 34 Begegnungen auf mittlerweile acht Punkte angewachsen. Fortuna Köln bleibt derweil mit sechs Zähler Rückstand der ärgste Verfolger des Herbstmeisters MSV Duisburg.

Fortuna Köln zeigte eine gute Reaktion auf das 1:3 gegen den SC Wiedenbrück in der letzten Woche. Nach dieser Niederlage, erst dem dritten verlorenen Spiel der Saison, hagelte es Kritik Richtung Kölner Mannschaft.

Matthias Mink, Trainer und Sportchef von Fortuna Köln, entgegnete den kritischen Stimmen: "Ich kann nicht nachvollziehen, wie man der Mannschaft nach dem Spiel etwas vorwerfen kann. Klar hätte das eine oder andere besser laufen können oder müssen. Aber wir sollten schon demütig bleiben. Wir haben viel entwickelt in den letzten Monaten, aber wir sind noch lange nicht am Ende angelangt. Und es ist nicht selbstverständlich, dass wir hier jeden Gegner an die Wand spielen oder aus dem Stadion schießen. Das wird uns auch mit unseren wirtschaftlichen Themen nicht gelingen."

Vor der Winterpause geht es für die Kölner noch am Samstag - 7. Dezember, 14 Uhr - zum SV Rödinghausen. Schalke II spielt gegen den SC Wiedenbrück, der aktuell drei Zähler vor der S04-Reserve liegt.

Die Statistik zum Spiel

Schalke II: Paris - Talabidi, Wasinski, Sanchez (81. Anubodem) - Toure, Breuer (64. Osmani), Albutat, Ben Balla, Kemper - Remmert (73. Remmert), Schmidt (73. Rupil)

Fortuna Köln: Buer - Budimbu, Pernot, Fünger, Afamefuna - Stanilewicz - Mika (90.+3, Hadouchi), Matter, Biada (77. Sarpei), Batarilo-Cerdic - Mittelstädt

Schiedsrichter: Emircan Kandemir

Tor: 0:1 Batarilo (51.)

Zuschauer: 250