Nach über einem Monat Zwangspause kehrte Leon Müller in Uerdingen (2:1) im Trikot des MSV Duisburg auf den Platz zurück. Das sagen der Spieler und sein Trainer zum Comeback.

Es lief die 61. Spielminute. Nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung in der ausverkauften Grotenburg schnappte sich Leon Müller gleich einen ruhenden Ball aus einer bekannten Position, links neben dem Sechzehner. Anders als bei seinem bisher einzigen Saisontor in Oberhausen blieb der Standardspezialist mit seinem Freistoß diesmal erfolglos. Am Ende konnte es dem Mittelfeldspieler egal sein. Der MSV Duisburg siegte in Uerdingen dank einer kontrollierten zweiten Hälfte mit 2:1.

Für Müller war es der erste Einsatz nach knapp einmonatiger Zwangspause. Im Heimspiel gegen Düren am 19. Oktober musste der 24-Jährige früh mit einer Oberschenkelverletzung vom Feld. Nun das Comeback. Dass die Mannschaft das Niederrheinderby nur zehn Minuten nach seiner Einwechslung drehen konnte, sei ein „super Gefühl“ gewesen, sagte Müller. „Ich fühle mich wieder gut und habe mich sehr gefreut, dass ich wieder spielen durfte.“

Um die Leidenszeit zu beenden, kämpfte sich Müller in der Reha und in Zusammenarbeit mit dem Athletiktrainer Thomas Klimmeck auf den Platz zurück. „Das hat er sehr professionell gemacht. Ich habe mir das nach den letzten zwei Wochen im Training genauso erhofft, dass er so spielt. Leon ist sehr zweikampfstark. Er hat unheimlich viel Stabilität und Ruhe reingebracht“, lobte Dietmar Hirsch.





Für Müller gilt es nun, auf der Sechserposition neben dem gesetzten Florian Egerer den Konkurrenzkampf mit Jesse Tugbenyo und Jonas Michelbrink aufzunehmen. Der Sommerneuzugang aus Offenbach war allerdings nicht der einzige Akteur, den der MSV-Trainer am Wochenende hervorheben musste.

Jan-Simon Symalla traf beim Gegentor noch eine gewisse Teilschuld. Trotz der Verunsicherung in der Phase danach wurde der Offensivmann mit seinem zweiten Tor hintereinander am Ende zum Matchwinner. „Natürlich rede ich mit ihm in der Halbzeit. Aber Simon hat dann wieder richtig Mut gefasst, spielt dann so eine zweite Halbzeit und macht das entscheidende Tor. Das ist für einen 19-jährigen Jungen nicht selbstverständlich“, sagte Hirsch.

Mit einem formstarken Symalla und der Rückkehr von Leon Müller besitzt der 52-Jährige vor dem Topspiel gegen Lotte wieder ausreichend Optionen im Mittelfeld.