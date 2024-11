Der 1. FC Bocholt hat einen wichtigen Sieg eingefahren. Im Kellerduell siegte der amtierende Vize-Meister beim SV Eintracht Hohkeppel mit 5:2.

4:2 gegen Türkspor Dortmund, 1:1 gegen Rot-Weiß Oberhausen und nun ein 5:2-Sieg bei Eintracht Hohkeppel: Wäre da nicht das bittere Niederrheinpokal-Viertelfinal-Aus in Nettetal gewesen, könnte man davon sprechen, dass der 1. FC Bocholt unter Coach Sunay Acar wieder voll in der Spur ist. Aber die Leistungen sind immer noch zu unkonstant.

So bilanzierte Acar nach dem 5:2-Erfolg beim Aufstieger Hohkeppel: "Wir sind gut in die Partie reingekommen. Wir müssen eigentlich das 3:0 machen, bekommen dann aber das 2:1. In der aktuellen Phase ist es dann einfach schwierig. Nach dem 2:2 sind wir aber wieder aufgewacht haben das Kommando auch wieder übernommen. Am Ende war es eine leidenschaftliche Leistung."

Ab der 70. Minute schaltete Raphael Assibey-Mensah den Turbo an und legte fulminante 20 Minuten hin. Mit einem Tor und drei Vorlagen avancierte der 25-jährige Offensivspieler zum überragenden Mann auf dem Platz. Assibey-Mensah steht nach 16 Spielen schon bei 14 Torbeteiligungen - acht Treffer, sechs Vorlagen.

"Das war ein ganz wichtiger Sieg. Wenn man sich die Ergebnisse des aktuellen Spieltags angeschaut hat, dann mussten wir schon gewinnen. Wir sind auf einen sehr ekeligen Gegner getroffen. Wir machen das zunächst gut und dann kassieren wir doch blöde Gegentore und es steht 2:2. Doch wir kommen zurück - und da war allen voran Raphael Assibey-Mensah in Gala-Form. Vorher war er kaum zu sehen, doch dann drehte er ab Minute 70 auf. So ein Spieler muss sich aber bei der Qualität, die er hat, weniger Pausen nehmen. Da muss er auch vom Kopf her klar sein und sich weiterentwickeln. Wir werden daran arbeiten, dass er seine Leistungen konstanter abruft. Dann hat er auch eine gute Zukunft vor sich. Wir freuen uns, dass wir diesen wichtigen Dreier eingefahren haben", sagte Christopher Schorch, Bocholts Manager, gegenüber RevierSport.

Die Statistik zum Spiel

SV Eintracht Hohkeppel: Jackmuth - Mimini, Löbe, Tuncer (46. Ekallé), Teixeira, Hoffmann, Gardawski, Özden (46. Theisen), Krätschmer, Tokac, Wirtz

1. FC Bocholt: Fox - Wellers, Janssen, Donner, Hanke, Riedel (68. Harbering), Holldack (87. Mesic), Lorch, Assibey-Mensah (87. Hirschberger), König (66. Akritidis), Euschen

Schiedsrichter: Niklas Simpson

Tore: 0:1 Jan Holldack (7.), 0:2 Marvin Lorch (35.), 1:2 Enzo Wirtz (45.+1), 2:2 Michael Gardawski (72.), 2:3 Raphael Assibey-Mensah (74.), 2:4 Cedric Euschen (78.), 2:5 Cedric Euschen (83.)

Gelbe Karten: Hoffmann / Riedel, Klann

Zuschauer: 150