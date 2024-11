Im Duell der U23-Teams von Fortuna Düsseldorf und des FC Schalke 04 gab es ein besseres Ende für die Elf der Rheinländer. Sie gewannen mit 2:1.

Es war ordentlich Druck auf dem Kessel in der Regionalliga-Partie zwischen der U23 von Fortuna Düsseldorf und der des FC Schalke 04. Die Fortuna durfte am Ende durchatmen. Die Elf von Jens Langeneke siegte mit 2:1 (1:1) im letzten Heimspiel des Jahres.

Das letzte Pflichtspiel der Hausherren bereits zwei Wochen zurück. Dort gab es einen 2:1-Sieg beim SC Wiedenbrück - ein wichtiger Sieg, um sich erst einmal ein klein wenig Luft zu verschaffen. Sich eben weiter Luft zu verschaffen, darum ging es auch im Spiel gegen Königsblau. Mit Rang 13 und nur einem Zähler auf die Abstiegsregion ging es um viel gegen das Kellerkind aus Gelsenkirchen.

Die Partie brauchte nicht lange, um Fahrt aufzunehmen. Marius Zentler bestrafte den Schalker Tiefschlaf bereits in der ersten Spielminute und brachte die Fortuna in Führung. Wirklich Spielfluss bekamen die Hausherren dadurch allerdings nicht in ihr System. Schalke wurde immer aktiver und erzielte durch Simon Breuer (17.) den folgerichtigen Ausgleich. Das letzte Wörtchen hatte allerdings Hamza Anhari, der die Fortuna in der 70. Minute jubeln ließ.

"Wir kommen super ins Spiel, mit dem ersten Angriff und dem damit verbundenen Kopfballtreffer. Der Ausgleich war aufgrund der Mehrzahl an Spielanteilen der Schalker dann doch verdient. Im zweiten Durchgang kommen wir ähnlich in die Partie, wo Marius Zentler mit seinem schwächeren Fuß knapp drüber schießt", so Langeneke.

In Durchgang zwei spricht der Coach der Fortuna von einem "Kampfspiel. Beide Teams hatten ihre Probleme mit dem Stand auf dem Geläuf und dort laden wir Schalke zweimal nach Ausrutschern ein. Da kann S04 durchaus das 2:1 machen. Es war anschließend ausgeglichen."

Die Statistik zum Spiel: Fortuna II: Zich - Savic, Boller, Brodersen, Wagemann - Yang (59. Majetic), Adamski (59. Latza), Zentler, Garlipp - Anhari (90+2. Bindemann), Skolik Schalke II: Paris - Toure (85. Barthel), Kemper, Talabidi, Wasinski - Ben Balla - Anubodem (75. Buczkowski), Rulip, Breuer (75. Osmani) - Lasogga, Hong Tore: 1:0 Zentler (1.), 1:1 Breuer (17.), 2:1 Anhari (70.) Gelbe Karten: Majetic, Skolik, Zentler - Talabidi

Ausgeglichen war es alle Mal in dieser umkämpften Regionalliga-Partie. Bis zur 70. Spielminute, nachdem Ngufor Anubodem bei einem Versuch der Rückgabe ausrutschte und Anhari somit den freien Weg auf Julius Paris gewährte.

"Wir hatten in der Hinrunde mal eine ähnliche Szene. Zum Glück konnten wir heute durch Hamza davon profitieren. Diese drei Punkte und vor allem die zwei gewonnen Spiele in Folge tun uns enorm gut", erklärte der F95-Coach.

Die nächste Aufgabe wartet am nächsten Sonntag in Rödinghausen für die U23 der Fortuna. Dort will Langeneke und sein Team das interne Ziel verwirklichen: "Ich freue mich ausnahmsweise auf diese doch eher längere Auswärtsreise. Vor allem, weil wir zuletzt auf fremdem Platz eine gute Figur abgegeben haben. Da wollen wir zum Hinrundenabschluss nachlegen und die 20 Punkte aus 17 Partien erst einmal knacken."