Geht alles glatt, freut sich der Regionalligist KFC Uerdingen in Kürze über zwei sechsstellige Einnahmen.

Lange hat es gedauert, nun steht fest: Der KFC Uerdingen geht vermutlich nicht mehr mit einer blanken Brust in das Regionalliga-Derby gegen den MSV Duisburg.

Zwei Deals mit Hauptsponsoren stellten sich als Rohrkrepierer raus, beim dritten Mal scheint nun alles dingfest zu sein. Der KFC gab bereits am letzten Wochenende offiziell bekannt, dass man die Mercedes-Benz-Herbrand-Gruppe, die eine Niederlassung in Krefeld-Gartenstadt betreibt, als neuen Hauptsponsor gewonnen hat.

Allerdings, so betonte man, sei der Vertrag noch nicht unterschrieben, man freue sich aber auf die finalen Gespräche. Ob die nun stattgefunden haben oder nicht, das ist noch nicht bekannt.

Was aber nach RS-Infos bereits geschehen ist: Die Trikots, die der KFC Uerdingen vor 10.000 Zuschauern am Samstag gegen den MSV Duisburg tragen will, sollen beflockt worden sein mit dem Logo der Mercedes-Benz-Herbrand-Gruppe.

Und, was auch wichtig ist, beim Verband wurde alles fristgerecht eingereicht, wie auf Nachfrage bestätigt wurde. Gegenüber RS äußerte sich der Verband: "Ein Antrag gemäß den Durchführungsbestimmungen für die Genehmigung von Werbung auf der Spielkleidung für Mannschaften der WDFV-Regionalligen wurde eingereicht. Und der Antrag wurde genehmigt, also kann der KFC Uerdingen sein Trikot mit dem neuen Sponsor beflocken und morgen damit auflaufen."

Wichtig zudem: Durch das vermutlich ausverkaufte Stadion, nach aktuellem Stand wird es am Spieltag keine Tageskasse geben, kommt auch weiteres frisches Geld in sechsstelliger Höhe in die Uerdinger Kassen.

Das, zusammen mit einem ebenfalls kolportierten sechsstelligen Betrag des baldigen Hauptsponsors, lassen die Verantwortlichen des KFC erstmal durchatmen. Auch wenn die Summe nicht reichen wird, um alle Verbindlichkeiten zu bedienen, schaffen die frischen Einnahmen ein wenig Luft zum Atmen.

Wenn der KFC dann noch sportlich die Überraschung gegen den Tabellenführer schafft, kann es nach vielen Wochen mal wieder ein rundum gelungener Nachmittag in Krefeld werden.