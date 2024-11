Am Samstag steigt das Regionalliga-Derby zwischen dem KFC Uerdingen und MSV Duisburg. Es wirft bereits seine Schatten voraus.

In der Regionalliga West steht am kommenden Spieltag das Derby zwischen dem KFC Uerdingen und dem MSV Duisburg im Blickpunkt. Bei der Partie in der Grotenburg am Samstag (14 Uhr, RS-Liveticker) wird es voll. Um die 10.000 Fans werden erwartet.

Zu Einstimmung auf das Straßenbahnduell plant die aktive Fanszene des KFC einen Fanmarsch. Für die Ultras Krefeld ist das Spiel "ganz klar der Saisonhöhepunkt für unseren Club und unsere Fanszene", wie sie in einem Beitrag auf ihrer Website schreiben. "10.000 Zuschauer hat die Grotenburg sehr lange nicht mehr gesehen. Und wer weiß, wie lange es wieder dauern wird, bis unser Wohnzimmer ähnlich gut besucht sein wird. Von daher Arsch hoch! Alle gemeinsam! Für Stadt und Verein!"

Treffpunkt ist am Samstag am Großmarkt, um 12 Uhr möchte sich der Tross auf den Weg zum Stadion begegnen. Das Motto: "Alle zum Derby! Gemeinsam Duisburg schlagen. Egal ob jung oder alt, Uerdingen steht zusammen. Seid dabei!"

Groß dürfte auch der Andrang der Gästefans sein. Daher fährt ein Entlastungszug zum Derby.

Zuletzt trafen KFC und MSV vor gut einem Jahr aufeinander. Uerdingen setzte sich in der zweiten Niederrheinpokal-Runde nach Verlängerung gegen die damals noch zwei Klassen höher spielenden Zebras durch (1:0) - eine große Überraschung.

Die Partie produzierte allerdings auch unschöne Schlagzeilen. Vor dem Spiel kam es zu Ausschreitungen. Der Mannschaftsbus des MSV wurde bei der Anfahrt von Anhängern des KFC attackiert. Es flogen Glasflaschen und Böller, auch auf eingreifende Polizeibeamte.

Vor dem Wiedersehen wendet sich die Krefelder Polizei in einem Fanbrief an die Anhänger beider Traditionsklubs - und appelliert für "einen tollen Fußballnachmittag, bei dem neben der sportlichen Rivalität eine friedliche Veranstaltung im Vordergrund stehen soll."

Weiter heißt es in dem Schreiben: "Seien Sie gute Gastgeber und Gäste, indem Sie den Anhängern der anderen Mannschaft mit Respekt und Freundlichkeit begegnen. Vermeiden Sie Provokationen, die zu Ausschreitungen oder körperlichen Auseinandersetzungen führen können. Als Polizei sind wir neutral und unterscheiden nicht nach Vereinsfarben. Wir unterscheiden nur zwischen friedlichen Fans und Gewalttätern. Gegen Personen, die Aggression und Gewalt schüren oder Straftaten begehen, werden wir konsequent und entschlossen vorgehen und erforderliche Maßnahmen treffen - egal, ob im Stadionumfeld oder an einem anderen Ort der Stadt."

Im Fanbrief (hier lesen) finden Fans zudem Empfehlungen zur Anreise und weitere Infos.