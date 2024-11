Malek Fakhro vom MSV Duisburg hat am Dienstag das zweite Länderspiel für den Libanon bestritten. Und es lief wie am Schnürchen für den Stürmer.

Malek Fakhro erlebt derzeit aufregende Tage. Vergangene Woche feierte der Stürmer des Fußball-Regionalligisten MSV Duisburg sein Debüt für die libanesische Nationalmannschaft.

An diesem Dienstag folgte der nächste Meilenstein für den 26-Jährigen. Beim 3:2-Sieg gegen Myanmar gelang ihm der erste Treffer in einem Länderspiel. Fakhro erzielte das 1:0 in der 36. Minute. Und das auf sehenswerte Weise: Aus rund 14 Metern schlenzte er den Ball in den linken Winkel.

Da sein Mitspieler Sami Merhj spät in der Partie noch einen Doppelpack schnürte (74., 84.), durfte sich Fakhro am Ende des Freundschaftsspiels über den ersten Erfolg mit den Libanesen freuen. Beim 0:0 gegen Thailand am Donnerstag hatte es noch nicht geklappt mit einem Sieg oder Tor.

Danach erklärte er gegenüber RevierSport: "Das Gefühl war echt unglaublich. Als wir eingelaufen sind und die Nationalhymne lief - Wahnsinn! Das war wirklich Gänsehaut pur. Die Hymne muss ich noch ein bisschen besser lernen (lacht)."

Nach dem gelungenen Abschluss des Ausflugs nach Südostasien mit den Partien in Bangkok und in Rangun, der größten Stadt Myanmars, geht es für Fakhro zeitnah zurück ins Ruhrgebiet. Über Bangkok und Dubai macht er sich am Mittwoch auf den Weg nach Düsseldorf. "Ich freue mich sehr, wenn ich wieder zurück bin", sagte Fakhro vor dem Spiel gegen Myanmar noch in einer vom MSV veröffentlichten Videobotschaft.

Ob der Angreifer, der im Sommer vom 1. FC Bocholt nach Meiderich wechselte, schon am Samstag wieder zur Verfügung steht, wenn die Zebras beim KFC Uerdingen gastieren (14 Uhr, RS-Liveticker), bleibt abzuwarten. Das wird sicher auch davon abhängig sein, wie gut er die Reisestrapazen samt Zeitverschiebung von sechs Stunden verkraftet.

Bisher steht Fakhro bei fünf Saisontoren in 15 Regionalliga-Partien. Womöglich gibt ihm sein Debüt-Treffer für den Libanon ja weiteren Auftrieb für den Jahresendspurt in der Liga.