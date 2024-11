Die Zweitvertretung des SC Paderborn hat nach dem Wechsel von Daniel Brinkmann zum FC Hansa Rostock dessen Nachfolger gefunden.

Daniel Brinkmann hatte am 1. Juli 2024 das Traineramt bei der U21-Regionalligamannschaft des Zweitligisten SC Paderborn übernommen. Nur vier Monate später, zum 1. November 2024, verließ der 38-Jährige die Ostwestfalen.

Der Grund: Drittligist FC Hansa Rostock suchte einen neuen Trainer und Brinkmann folgte dem Lockruf.

Rund drei Wochen später hat der SC Padrerborn II nun Brinkmanns Nachfolger gefunden und auch offiziell vorgestellt. Es handelt sich um einen Rückkehrer.

Thomas Bertels, der von 2011 bis 2018 im blau-schwarzen-Trikot auflief, kehrt vom FC Schalke 04, wo er Coach der U17-Mannschaft war, an die Pader zurück. Der 38-Jährige übernimmt als Coach die U21, die in der Regionalliga West aktuell auf dem 8. Tabellenplatz rangiert. Als Co-Trainer der U21 fungiert zukünftig Janik Brosch, der die Mannschaft in den jüngsten zwei Spielen bereits in der gleichen Funktion interimsmäßig betreut hat.

Raffael Tonello, Sportlicher Leiter Knappenschmiede. "Seine Entscheidung und die Rückkehr nach Paderborn können wir nachvollziehen uns respektieren diese. Wir wünschen ihm alles Gute bei seinen weiteren Schritten." "Wir bedanken uns für Tommys Arbeit mit der U17 in den vergangenen anderthalb Jahren", so, Sportlicher Leiter Knappenschmiede. "Seine Entscheidung und die Rückkehr nach Paderborn können wir nachvollziehen uns respektieren diese. Wir wünschen ihm alles Gute bei seinen weiteren Schritten." Der bisherige Co-Trainer Bastian Naß übernimmt die S04-U17-Mannschaft bis auf Weiteres. Unterstützung erhält er von Martin Max, der zuletzt als Stürmer-Trainer in der U17 tätig war. Der Pflichtspielbetrieb in der U17-DFB-Nachwuchsliga geht erst im neuen Jahr weiter.

Im Sommer 2011 kam Bertels vom SC Verl nach Paderborn, wo er schnell zu einem festen Bestandteil des Profi-Teams avancierte. Während seiner aktiven Zeit absolvierte der Linksfuß mehr als 150 Spiele für den SCP. Anschließend übernahm er im Nachwuchsleistungszentrum die Position als Co-Trainer der U19. Es folgten Tätigkeiten als Coach der U16 (2019-2022) und der U21 (2022/2023), mit der er den Aufstieg in die Regionalliga West schaffte.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Tommy eine optimale Lösung für unsere U21 gewonnen haben. Er kennt den SCP07 aus seiner langjährigen Zeit sehr gut und wird keine Anlaufzeit benötigen. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit", betont der Sportliche Leiter der 07-Akademie, Ayhan Tumani.

Bertels sagt über seine Zeit in der Schalker Knappenschmiede: "Ich habe mich in meiner Zeit hier auf Schalke sehr wohl gefühlt. Vor anderthalb Jahren habe ich mich bewusst für Schalke entschieden und nun entscheide ich mich bewusst für eine Traineraufgabe im Seniorenbereich. Die Zeit bei Königsblau war eine sehr positive. Ich durfte tolle Menschen kennenlernen und habe Freundschaften geknüpft. Den Weg der U17 und des gesamten Vereins werde ich weiterhin als Fan verfolgen."