Endlich mal gute Nachrichten für den KFC Uerdingen. Mehmet Eser hat zum Spiel gegen den MSV Duisburg einen Haupt- und Trikotsponsor versprochen und Wort gehalten.

Mehmet Eser, Inhaber der Agentur M-Soccermanagement, gleichzeitig Berater des neben dem Platz kriselnden Regionalligisten KFC Uerdingen, kommuniziert in letzter Zeit gerne über das Uerdinger Fanradio "Radio BlauRot"

In der vergangenen Woche sagte der mächtige Mann im KFC-Hintergrund gegenüber dem Radio: "Ich habe Dienstag und Mittwoch zwei wichtige Termine mit Großsponsoren, die auf das Trikot wollen. Die Höhe steht noch nicht fest. Ich verhandle vor, gebe meinen Rat, dann muss der Verwaltungsrat entscheiden. Zwei Termine, für einen werden wir uns entscheiden. Ich kann versichern, dass wir im Heimspiel gegen den MSV Duisburg (Samstag, 23. November, Anmerkung der Redaktion) mit einem Hauptsponsor auflaufen werden. Es geht um eine Summe von über 250.000 Euro. Wenn es nicht klappt, verspreche ich verbindlich, dass ich mit meiner Agentur M-Soccermanagement auf die Brust gehe - ebenfalls mit einer Summe von über 250.000 Euro."

Und, siehe da: Geschäftsmann und Spielerberater Eser hat seinen Worten auch Taten folgen lassen. Ein Sponsor steht parat. Einzige "Hürde": Zu Wochenbeginn müssen Vorstand und Verwaltungsrat dem Deal noch zustimmen.

Es soll sich um die Mercedes-Benz-Herbrand-Gruppe, die eine Niederlassung in Krefeld-Gartenstadt hat, handeln.

Eser, der am Samstagabend der "Westdeutschen Zeitung" die Mercedes-Benz-Herbrand-Gruppe als Sponsor bestätigte, sagte gegenüber dem Fanradio zum gefundenen Hauptsponsor: "Das ist ein großer Name. Aber der KFC war mal groß und soll jetzt kontinuierlich wieder größer werden. Jetzt müssen am Montag Vorstand und Verwaltungsrat dem Vertrag zustimmen."

Eser in der "WZ: "Mercedes möchte mit uns zusammen auf die Reise gehen, wir hoffen auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit."

Doch beim KFC Uerdingen scheint es nach dieser guten Nachrichten einfach nicht ruhig werden zu wollen. Denn es gibt Ärger um die Markenrechte.

KFC Uerdingen fordert Löschung oder Übertragung der Markenrechte

Der Verein schreibt auf seiner Homepage: "Der Verein ist darauf aufmerksam geworden, dass sich die in Frankfurt ansässige Radio BlauRot Entertainment GmbH und ihren Geschäftsführer Bernd Limberg kürzlich Markenrechte an dem Vereinslogo und der Wortmarke „KFC Uerdingen 05″ gesichert hat.

Dies erfolgte ohne Zustimmung des Vereins und greift in dessen Ausschließlichkeitsrechte ein. Der Verein kann sich insoweit auf ältere geschäftliche Bezeichnungen im Sinne von § 5 MarkenG berufen.

Anders als durch Gerüchte verbreitet, waren die Kennzeichenrechte des Vereins zu keinem Zeitpunkt für Dritte frei verfügbar und der Verein schutzlos gegen Markenusurpation.

Der Vorstand ist verpflichtet, Schaden vom Verein abzuwenden und hat deshalb beschlossen, die Radio BlauRot Entertainment GmbH und ihren Geschäftsführer Bernd Limberg aufzufordern, entweder die Marken löschen zu lassen oder diese auf den Verein zu übertragen.

Soweit die Marke übertragen worden wäre, hat der Vorstand angeboten auf alle Kosten zu verzichten und sogar die der BlauRot Entertainment GmbH entstandenen Kosten zu ersetzen. Dem Verein entstehen durch die Rechtsverfolgung keinerlei Kosten."