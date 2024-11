Danny Latza, ehemaliger Schalke-Kapitän, hat einen neuen Klub gefunden. Der 34-Jährige wechselt in die Regionalliga West.

Fortuna Düsseldorf hat Danny Latza für die U23 verpflichtet. Der erfahrene Mittelfeldspieler, der bis Sommer 2024 beim FC Schalke 04 unter Vertrag stand, wird damit ab sofort zum U23-Aufgebot der Rot-Weißen zählen und soll der Fortuna-Reserve im Abstiegskampf mit seiner Erfahrung helfen. Aktuell steht Düsseldorf II nach 15 Partien mit 16 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz der Regionalliga West.

Der 34-Jährige war in seiner bisherigen Karriere für den FC Schalke 04, 1. FSV Mainz 05, VfL Bochum und SV Darmstadt 98 aktiv. Dabei kommt er unter anderem auf 176 Einsätze in der Bundesliga und 90 Spiele in der 2. Bundesliga.

In den letzten drei Jahren spielte Latza auf Schalke und führte die Mannschaft in den ersten beiden Spielzeiten sogar als Kapitän aufs Feld. 2022 feierte Latza den Zweitliga-Meistertitel, ein Jahr später stieg man wieder aus der Bundesliga ab. Auch aufgrund von Verletzungen absolvierte der gebürtige Gelsenkirchener für seinen Heimatklub "nur" 50 Pflichtspiele in diesen drei Jahren.

Nun geht es für den zentralen Mittelfeldmann in der Regionalliga West weiter. Ganz zur Freude von Stefan Vollmerhausen, Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums: "Wir sind sehr glücklich, dass wir Danny von einem Wechsel zur Fortuna überzeugen konnten. Mit ihm gewinnen wir einen führungsstarken Spieler für uns, der sowohl auf als auch neben dem Platz sofort eine wichtige Rolle einnehmen soll. Danny hat in seiner Karriere schon vieles erlebt und bringt dementsprechend einiges an Erfahrung mit. Von seinen Qualitäten wird unsere junge Mannschaft enorm profitieren."

Auch Latza freut sich auf seine neue Herausforderung: "Als die Anfrage von der Fortuna kam, musste ich nicht lange überlegen, denn die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich von Beginn an überzeugt. Ich bin immer noch sportlich ambitioniert, will der Mannschaft mit meiner Erfahrung helfen und auf dem Platz alles geben. Das möchte ich von Beginn an zeigen und umso mehr freue ich mich auf die neue Aufgabe und darauf, das Team kennenzulernen."