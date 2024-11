Der MSV Duisburg ist seit zehn Partien ungeschlagen. Der Auswärtssieg beim Wuppertaler SV war der dritte Sieg in Serie - über 9000 Zuschauer waren vor Ort.

Der MSV Duisburg wollte seine Tabellenführung in der Regionalliga beim Wuppertaler SV festigen. Und die Mannschaft von Trainer Dietmar Hirsch lieferte und gewann die Auswärtspartie vor 9.368 Zuschauern, darunter 4000 MSV-Fans, mit 2:1 (1:0).

Hirsch begann mit der Elf, die zuletzt souverän und mit einer starken Leistung die U23 von Borussia Mönchengladbach besiegte. Auf der anderen Seite gab Sebastian Tyrala sein Debüt als Trainer des WSV.

Es entwickelte sich ein munterer Beginn - beide Teams waren sofort da. In der 15. Minute ging der MSV dann nach einem tollen Spielzug in Führung. Patrick Sussek spielte einen Traumpass in den Lauf von Jan-Simon Symalla - der blieb eiskalt und traf zur Führung für die "Zebras".

Auch danach blieben die Duisburger die bessere Mannschaft mit den größeren Möglichkeiten. Kurz vor der Pause musste der MSV dann auf 2:0 stellen. Doch beide Gelegenheiten wurden vergeben, so blieb es zur Pause beim 1:0.

Nach dem Wechsel war der MSV weiter die aktivere Mannschaft, die es aber weiterhin verpasste, die Führung auszubauen. Ab der 60. Minute versuchten die Gastgeber, selber wieder mehr für die Partie zu machen.

Und das wurde belohnt, unter Mithilfe der Duisburger. Denn der eingewechselte Jakob Bookjans riss im Strafraum Wuppertals eingewechselten Dildar Atmaca um und der beim WSV ebenfalls eingewechselte Marco Terrazzino verwandelter den fälligen Elfmeter zum 1:1.

Doch die Duisburger zeigten sich nicht geschockt und fanden die schnelle Antwort. Eine Flanke von Can Coskun traf die Latte, den Abstauber konnte Alexander Hahn zum 2:1 verwerten. Den erneuten Rückstand konnte der WSV nicht mehr drehen, zumal die Bergischen die letzten Minuten in Unterzahl agieren mussten, nachdem Atmaca, gerade einmal 35 Minuten auf dem Feld, mit Gelb-Rot vom Platz musste.

Weiter geht es für den WSV am Samstag (23. November, 14 Uhr) bei den SF Lotte, der MSV spielt zeitgleich beim KFC Uerdingen.

So spielten der Wuppertaler SV und der MSV Duisburg

WSV: Wozniak - Wimmer, Gembalies, Müller, Saric (82. Dal) - J. Munsters (82. Reck), Bilogrevic, N. Munsters (69. Terrazzino) - Demir, Cejas (52. Atmaca), Bornemann (82. Kefkir)

MSV: Braune - Bitter, Fleckstein, Hahn, Coskun (86. Göckan) - Egerer, Tugbenyo (63. Bookjans) - Symalla, Meuer (87. Pagliuca), Sussek - Fahkro (69. Wegkamp)

Tore: 0:1 Symalla (15.), 1:1 Terrazzino (74.), 1:2 Hahn (79.)

Gelb-Rot: Atmaca (87.)

Zuschauer: 9.368

Schiedsrichter: Lasse Lütke-Kappenberg