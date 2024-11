Die Spitze in der Regionalliga West rückt zusammen, im Keller werden die Abstände größer. Das war der 15. Spieltag.

Der 15. Spieltag in der Regionalliga West konnte nicht mit vielen Toren beeindrucken. Dafür blieb es auf vielen Plätzen spannend bis zum Schlusspfiff. So zum Beispiel am Hünting, wo der 1. FC Bocholt und Rot-Weiß Oberhausen die Punkte am Ende teilten. (Zum Spielbericht)

Fortuna Köln konnte durch einen 1:0-Sieg beim KFC Uerdingen nach Punkten mit Spitzenreiter MSV Duisburg gleichziehen. (Mehr dazu) Bereits am Freitagabend verschärfte sich die Krise bei der U23 von Schalke 04, die im Duell der Zweitvertretungen gegen den SC Paderborn eine 0:4-Klatsche kassierte.

Besser machten es die Sportfreunde Lotte, die auch die Prüfung im Grenzlandstadion bestanden. Durch Treffer von Marc Heider (44.) und Johannes Sabah (71.) gewann der Aufsteiger 2:1 bei der U23 von Borussia Mönchengladbach und hält weiter Kontakt zur Spitze, den die Fohlen etwas abreißen lassen müssen.

Dank der Gladbacher Niederlage ist nun der SV Rödinghausen neuer Tabellenfünfter. Das Heimspiel gegen Aufsteiger Eintracht Hohkeppel gewann der SVR mit 2:0 und zog aufgrund des besseren Torverhältnisses an der Borussia vorbei.

Düsseldorfer Big-Points gegen Wiedenbrück

Im Tabellenkeller ist die U23 von Fortuna Düsseldorf der Gewinner des Spieltags. Trotz langer Unterzahl holten die Rheinländer beim SC Wiedenbrück einen 2:1-Sieg und drei wichtige Punkte. Die hätte auch Wiedenbrück benötigt, stattdessen bleibt der SCW auf Platz 16.

Schlusslicht Türkspor Dortmund konnte auch beim 1. FC Düren nicht gewinnen, sicherte sich in der Schlussphase aber immerhin einen Punkt (1:1). Die Zweitvertretung des 1. FC Köln unterlag dem FC Gütersloh mit 0:1.

Beendet wird der Spieltag mit einem wahren Traditionsduell. Im Stadion am Zoo empfängt der Wuppertaler SV am morgigen Sonntag (10. November, 14 Uhr, RS-Liveticker) den Tabellenführer MSV Duisburg. Es wird das erste Spiel unter der Leitung des neuen WSV-Cheftrainers Sebastian Tyrala.