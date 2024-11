Wieder einmal gab es keinen Dreier im heimischen Stadion am Hünting für den 1. FC Bocholt. Gegen Rot-Weiß Oberhausen erkämpfte sich der FCB jedoch einen Zähler mit fadem Beigeschmack.

Der 1. FC Bocholt sucht noch nach seiner Form in der diesjährigen Regionalliga-West-Saison. Mit dem neuen Coach Sunay Acar wünschten sich die "Schwatten" mehr Konstanz in den Leistungen und Ergebnissen. In seiner Amtszeit gab es bisher eine 1:4-Niederlage gegen Lotte, ein 0:1 gegen Gütersloh und eine 2:4-Niederlage gegen den MSV Duisburg. In der vergangenen Woche folgte dann ein 4:2-Sieg über Türkspor Dortmund.

In seinem fünften Ligaspiel als Hauptverantwortlicher des 1. FC Bocholt sollte Acar jedoch zuhause zumindest etwas zu Feiern haben. Gegen Rot-Weiß Oberhausen konnte die Mannschaft vom Hünting einen Punkt mit den über 2500 Fans feiern. Somit bleibt der letzte Heimsieg der 2:0-Erfolg über den KFC Uerdingen Ende August.

"In Durchgang eins fehlte uns der Mut. Dort haben wir es nicht gut gemacht, da die Abstände zu groß waren und wir die Höhe nicht eingehalten haben. Auch bei Ballgewinn haben wir nicht klar genug gespielt. All das, haben wir im zweiten Durchgang deutlich besser hingekriegt und machen auch schnell den Ausgleich. Dann hast du selber noch zwei, drei Einschussmöglichkeiten, die du nicht genutzt hast", analysierte Coach Acar.

Ein Thema, welches durch das vergangene Spiel bei Türkspor aufkam, war die Leidenschaft im Spiel des FCB. Acar kritisierte seine Mannschaft scharf nach diesem Auftritt in der ersten Hälfte. Gegen RWO sah dies anders aus: "Schlechter ging es auch nicht. Das konnte man nicht schönreden und das habe ich auch unter der Woche in aller Deutlichkeit angesprochen. Heute fehlte nur der Mut in der ersten Hälfte."

Wenn ich jemanden diesen Elfer erklären müsste, hätte ich Schwierigkeiten Sebastian Gunkel

Der Mut, der aufgrund einer höchst umstrittenen Entscheidung abhandengekommen ist. Das Remis gegen die Kleeblätter hatte nämlich einen faden Beigeschmack. In der 39. Spielminute flankte Dennis Donkor Ali Barak den Ball an den rechten Oberarm. Der Verteidiger hatte den Arm angelegt und auch keine Bewegung in Richtung Spielgerät gemacht. Doppelt bitter, dass der Schiedsrichter Kristijan Rajkovski auf den Punkt gezeigt hat und Tarsis Bonga sich das anschließende Geschenk nicht hat nehmen lassen.

Trainer Acar war in der Pressekonferenz nach Abpfiff verständlicherweise nicht gut auf die besagte Situation anzusprechen: "Das ist niemals ein Elfmeter. Wenn ich den bekommen würde, fände ich das auch nicht richtig, aber ich würde auch niemals sagen, dass Oberhausen den nicht annehmen soll. Solche Entscheidungen machen den Fußball kaputt. Du kannst den Arm nicht näher an den Körper dranhalten und wegen so etwas gehst du mit 0:1 in die Pause."

RWO-Coach Sebastian Gunkel konnte über den Elfmeter auch nur schmunzeln: "Wenn ich jemanden diesen Elfer erklären müsste, hätte ich Schwierigkeiten."

Glück im Unglück könnte man aus Sicht der "Schwatten" am Ende des Tages wohl sagen. Durch eine leidenschaftliche und arrangierte Leistung gab es immerhin noch einen Punkt gegen die Kleeblätter. "Am Ende ist es ein Punkt gegen ein Top-Team der Regionalliga West, der uns guttun wird und den wir mitnehmen", so der Bocholter Trainer.