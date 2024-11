Nach der Klatsche gegen den SC Paderborn II wartet die U23 des FC Schalke 04 nun seit zwölf Spielen auf einen Sieg. Das sagte anschließend Trainer Jakob Fimpel.

Nach der 0:4-Niederlage gegen U23 des SC Paderborn II wird die Lage für die U23 des FC Schalke 04 immer bedrohlicher.

Das Team von Trainer Jakob Fimpel wartet nun bereits seit zwölf Spieltagen auf einen Sieg und holte in dieser Zeit nur zwei Punkte. Nach 14 Spieltagen steht das Team bei acht Zählern und steckt ganz dick im Abstiegskampf.

Fast noch schlimmer: Bei der Niederlage gegen die Ostwestfalen wirkte die junge Mannschaft total verunsichert und ließ sich von den frühen Nackenschlägen komplett runterziehen. Kein Wunder, dass Fimpel danach völlig frustriert war.

"Mit dem 0:1 ist ja noch nichts passiert. Du hast noch lange Zeit. Und dann spielst du hier fast 75 Minuten in Unterzahl und holst dir in der 17. Minute eine Rote Karte in so einer Situation", ärgerte sich Fimpel.

Tim Schmidt hatte bei einem Konter der Paderborner die Notbremse gezogen. "Das kriegst du dann auch nicht mehr verkraftet in der Situation, in der wir sind. Wir bekommen dann auch recht schnell das 0:2. Und dann kann man aktuell auch nicht erwarten, dass wir mit zehn Mann noch so ein Spiel drehen", meinte Fimpel. Man mache sich die Spiele derzeit selbst kaputt.

Die Idee sei gewesen, das Ergebnis danach zu halten, bis in der 70. Minute die lange verletzten Leistungsträger Pierre-Michel Lasogga und Tidiane Toure eingewechselt werden konnten. "Leider haben wir dann vorher das dritte Tor bekommen", erklärte der U23-Coach.

Die jungen Spieler wie Tristan Osmani, Simon Breuer oder Timothé Rupil, die entweder direkt aus der Knappenschmiede gekommen sind oder extern dazu geholt wurden, seien gute Fußballer, hätten aber keine Erfahrung mit Abstiegskampf. "Aber das ist auch die Aufgabe, zu zeigen was man kann, wenn ein bisschen Druck kommt oder eine Phase wie jetzt. Und das schaffen wir im Moment weder individuell noch als Mannschaft", gab Fimpel zu.

Man müsse nun aufpassen, den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze bis zur Winterpause nicht zu verlieren. Bis dahin kämen einige Leistungsträger zurück. Dafür ist ein Sieg am kommenden Freitag beim Mitkonkurrenten Türkspor Dortmund Pflicht. Sonst wird es ganz düster um die U23 des FC Schalke 04.